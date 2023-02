Réforme des retraites : l'intersyndicale de la RATP appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars

Ils veulent mettre la pression au gouvernement, alors que le projet de loi de la réforme des retraites est en cours d'examen à l'Assemblée nationale . Les syndicats de la RATP ont appelé ce samedi 11 février à la grève reconductible contre la réforme des retraites à la Régie, à partir du mardi 7 mars, pour obtenir le retrait total de la réforme.

ⓘ Publicité

Le gouvernement "devra assumer le blocage de l'économie dans notre pays"

"Si le gouvernement n'entend toujours pas la détermination des travailleurs, de la jeunesse et de tous ceux qui soutiennent ce mouvement unitaire pour exprimer leur colère face à cette nouvelle injustice, il devra assumer le blocage de l'économie dans notre pays", a prévenu l'intersyndicale (CGT, FO, UNSA, CFE-CGC) de la Régie autonome des transports parisiens dans un communiqué.

"Au regard du mépris affiché par ce gouvernement, l'intersyndicale RATP prend ses responsabilités", appelant à se mobiliser non seulement ce samedi, mais aussi le jeudi 16 février, prochaine échéance du mouvement, selon la même source. Et "d'autre part, elle appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars 2023 afin de peser encore plus fort et gagner le retrait de ce projet de loi".

Au niveau national, la CGT est favorable à des grèves reconductibles, mais la proposition ne fait pas consensus chez les autres syndicats.

Les syndicats prêts à "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars

Avant le départ de la manifestation contre la réforme des retraites ans la capitale, ce samedi 11 février, les leaders des huit principaux syndicats ont confirmé leur appel à un cinquième acte le 16 février. Ils se sont aussi dits prêts "à durcir le mouvement" et à "mettre le pays à l'arrêt le 7 mars" si le gouvernement et le Parlement "restent sourds" aux mobilisations.

Selon Philippe Martinez (CGT), "la balle est dans le camp de l'exécutif", son homologue de la CFDT Laurent Berger ajoutant que "ça laisse un peu de temps s'ils veulent réagir" et indiquant qu'"on n'est pas dans la logique de grève reconductible".

"Plus de 2,5 millions" de personnes ont manifesté en France ce samedi 11 février contre la réforme des retraites, selon la CGT, alors que le ministère de l'Intérieur en a recensé 963.000. Le chiffre avancé par la centrale syndicale est en dessous de celui du 31 janvier (2,8 millions), mais supérieur à ceux du 19 janvier et du 7 février (autour de 2 millions).