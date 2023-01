Réforme des retraites : l'intersyndicale en Mayenne ne veut pas des aménagements proposés par le gouvernement

Quelques retouches sur la réforme des retraites mais pas question de bouger sur le recul de l'âge de départ. Depuis la mobilisation massive en France jeudi dernier , le gouvernement multiplie les sorties médiatiques pour lâcher un peu de lest sur son projet de réforme des retraites. Le projet a été présenté ce lundi en Conseil des ministres et certains points, comme l'emploi des séniors et la pénibilité, ont été revus. En Mayenne, l'intersyndicale ne se satisfait pas de ces sparadraps et compte bien s'appuyer sur le succès de la mobilisation de jeudi dernier pour faire reculer le président de la République.

Accentuer la pression

Selon elle, les pas de côté du gouvernement montrent qu'il faut accentuer la pression. "Le gouvernement est plutôt fébrile après la mobilisation, il ne s'attendait pas à voir autant de monde dans la rue", estime Sébastien Lardeux, secrétaire général de l'union départementale FO 53, "de toute façon plus de 70% des Français sont opposés à la réforme telle qu'elle est présentée". Les chiffres sont en effet impressionnants, plus d'un million de personnes dans la rue en France et plus de 8.000 à Laval, on n'avait plus vu ça depuis 2010 en Mayenne. Et le représentant des syndicats dans le département veut ramener encore plus de monde ce mardi 31 janvier. "On a prévu de faire un certain nombre de choses, de beaucoup communiquer, d'aller distribuer des tracts en Mayenne dans beaucoup d'endroits", détaille Sébastien Lardeux.

Mobiliser le plus de travailleurs

Des tractages aux différents carrefours mayennais, l'occasion de discuter avec les automobilistes aux feux et qui s'arrêtent pour prendre les informations. Les syndicats ont prévu également des discussions dans les différentes entreprises pour convaincre les travailleurs que cette réforme doit disparaitre. "De toute façon il faut mobiliser, on le voit bien le gouvernement est très fébrile sur la mobilisation donc il faut continuer", clame le secrétaire général de l'union départementale FO 53, "moi je suis convaincu qu'on peut gagner contre cette réforme des retraites et quand on aura gagné, nous pourrons discuter de la suite".

L'intersyndicale, en tout cas, ne lâchera pas et ne se contentera pas d'aménagements. Elle manifestera jusqu'au retrait complet du recul de l'âge de départ à la retraite dans le projet de réforme et compte sur le soutien des politiques dans l'hémicycle pour convaincre la majorité. De son côté, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a réaffirmé ce lundi en sortie du conseil des ministres que le gouvernement ne reviendra pas sur l'âge de 64 ans. Le bras de fer continue donc alors que le projet de loi doit arriver à l'Assemblée nationale le 7 février prochain.