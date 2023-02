Réforme des retraites : l'intersyndicale étudiante appelle les jeunes avignonnais à se mobiliser

"Mobilisons-nous". C'est le mot d'ordre de l'intersyndicale des organisations de jeunesses avignonnaises à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Au fil des cortèges, les jeunes sont davantage présents aux côtés des retraités et des actifs. "Bien sûr que nous sommes concernés par la question des retraites", affirme Thomas Vite de La Fédération étudiante Inter'asso Avignon. "Le gouvernement ferait mieux de réformer nos bourses", ajoute-t-il.

Il y a une prise de conscience au sein des organisations de jeunesse. "Il faut se mobiliser parce qu'on le voit lorsque les jeunes descendent dans la rue les projets de loi contestés ne passent pas", analyse Thomas Vite. Si le constat est partagé, la méthode moins. La Fage n'appelle pas à bloquer l'iniversité d'Avignon ou les lycées et collèges. "Ce n'est pas notre fonctionnement. On estime que cela créé des troubles encore ceux qui veulent étudier et les autres", admet ce membre de La Fédération étudiante Inter'asso Avignon.

Un nouveau blocage à Villeneuve-lès-Avignon ?

De l'autre côté du Rhône, l'heure des vacances scolaires n'a pas encore sonné. Les lycéens de Jean-Vilar à Villeneuve-lès-Avignon entendent bien bloquer une nouvelle fois l'entrée de l'établissement ce jeudi matin. Ils avaient déjà mené ce type d'opération mardi 7 février .