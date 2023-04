Réforme des retraites : l'intersyndicale maintient l'arrivée du cortège place Stanislas à Nancy le 6 avril

Le parcours de la prochaine manifestation contre la réforme des retraites jeudi 6 avril doit-il s'achever par la place Stanislas à Nancy ? Dans un courrier adressé à l'intersyndicale, le préfet de Meurthe-et-Moselle "incite très fortement" à rechercher une alternative à la place préférée des Français pour la 11è journée de mobilisation.

En cause selon Arnaud Cochet : les dégradations et troubles à l'ordre public commis lors des deux dernières journées d'action par un "groupuscule violent" hors cortège syndical qui ont nécessité l'intervention des forces de sécurité et le recours notamment au gaz lacrymogène. "On a constaté depuis plusieurs journées nationales d'action, voire les manifestations du soir non déclarées, qu'il y a des actes de violences commis sur la mairie de Nancy avec des tentatives de rentrer par la porte du péristyle. C'est ce bâtiment qui est le point de fixation", explique Anne Carli, directrice de cabinet du préfet.

Assurer la sécurité des manifestants

"Notre objectif est de permettre une dislocation de la manifestation dans des conditions correctes pour tout le monde. Tant que la manifestation se fait place Stanislas, on ne peut pas garantir qu'on n'aura pas à gérer concomitamment des événements avec des individus qui contrairement à 99% des manifestants ne sont pas pacifiques", poursuit-elle.

Selon l'intersyndicale, changer de lieu n'empêchera pas les casseurs d'agir. Elle maintient donc l'arrivée du cortège nancéien place Stanislas ce jeudi 6 avril. "Je comprends le préfet et je déplore vivement les dégradations place Stan mais il n'y a pas vraiment d'alternative sur Nancy puisqu'il y a la foire place Carnot", souligne Jérôme Demangel, secrétaire général de la CFDT Meurthe-et-Moselle.

Un autre lieu ? "Ça ne changera rien !"

"Même si on arrive dans un autre lieu, je pense que ces groupes de casseurs veulent en découdre avec les forces de l'ordre, ça ne changera rien !", renchérit le secrétaire général de Force Ouvrière 54. Et Frédéric Nicolas d'ajouter : "La place Stanislas, c'est la place centrale de l'agglomération, la place chère aux Nancéiens. Il y a une symbolique d'arriver place Stanislas à côté de la mairie et devant la préfecture".

"Nous, on n'est pas favorables à modifier l'arrivée place Stanislas puisque les débordements ne viennent pas des cortèges syndicaux", explique pour sa part Julien Hézard, secrétaire général de la CGT en Meurthe-et-Moselle. "Ce sont des manifestations très nombreuses et nous avons besoin d'une grande place pour partir et d'une grande place pour arriver. Charge au préfet et aux forces de police de faire en sorte que ça se passe bien. L'ordre public est de leur ressort."

A ce stade, la préfecture de Meurthe-et-Moselle n'envisage pas d'établir un périmètre d'interdiction de manifester autour de la place Stanislas à Nancy.