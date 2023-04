Réforme des retraites : l'intersyndicale pointe "un échec" après la réunion avec Elisabeth Borne

Pour la première fois depuis la présentation de la réforme des retraites le 10 janvier, les leaders syndicaux ont rencontré Elisabeth Borne ce mercredi matin à Matignon pour lui demander de renoncer au texte et au recul de l'âge de départ à 64 ans, qui cristallise la colère. Sans surprise, le gouvernement a refusé. Constatant "un échec", l'intersyndicale a quitté la réunion, qui a duré moins d'une heure. "Nous avons redit à la Première ministre qu'il ne saurait y avoir d'autre issue démocratique que le retrait du texte. La Première ministre a répondu qu'elle souhaitait maintenir son texte, une décision grave", a déclaré Cyril Chabanier au nom de l'intersyndicale sur le perron de Matignon. "C'est forcément un échec quand la Première ministre ne fait aucune ouverture sur cette discussion", a-t-il ajouté.

"Nous sommes en train de vivre une grave crise démocratique", a commenté le leader de la CFDT, Laurent Berger, qui a dit s'en remettre à "la sagesse du Conseil constitutionnel" qui doit rendre sa décision le 14 avril, et appelé "un maximum de travailleuses et travailleurs à rejoindre les cortèges demain", date d'une 11e journée de mobilisation contre la réforme.

"On ne peut pas passer à autre chose tant que cette réforme n'est pas retirée", a pour sa part déclaré Sophie Binet, secrétaire générale nouvellement élue à la tête de la CGT . "L'intersyndicale sera unie jusqu'au bout", a-t-elle affirmé, balayant les spéculations sur les récentes dissonances entre la CFDT, qui réclame de "retirer ou suspendre" le texte, et la CGT, qui veut le "retrait" pur et simple.

"Je n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux"

De son côté, Elisabeth Borne a assuré qu'elle n'envisageait "pas d'avancer sans les partenaires sociaux" malgré le constat établi par les leaders syndicaux. "Même si nos désaccords sur l'âge n'ont pas permis de discuter de façon approfondie, je pense que cette réunion marque néanmoins une étape importante", a déclaré la cheffe du gouvernement qui veut lancer d'autres discussions sur les questions liées au travail.

"Les organisations syndicales, comme elles ont pu vous l'indiquer, sont disponibles pour travailler ultérieurement sur ces sujets et je leur ai dit ma disponibilité et celle de mon gouvernement parce que je n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux", a-t-elle poursuivi lors d'une courte prise de parole devant la presse dans la cour de Matignon, en compagnie de ses ministres du Travail Olivier Dussopt et de la Fonction publique Stanislas Guérini.

La Première ministre doit rencontrer mercredi après-midi les organisations patronales, puis les responsables des Républicains, Olivier Marleix (président du groupe à l'Assemblée), Bruno Retailleau (président du groupe au Sénat) et Eric Ciotti, président du parti, en début de soirée. Ces trois dirigeants de LR sont favorables à la réforme des retraites.