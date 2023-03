Réforme des retraites : "L'opinion publique a bien compris où est la responsabilité", selon Philippe Martinez

Philippe Martinez est dans Loire ce jeudi, avec d'autres représentants de l'intersyndicale nationale contre la réforme des retraites, pour un débat public de 18h à 20h30 à La Ricamarie, salle Fernand-Montagnon et au centre culturel.

France Saint-Étienne Loire : Pourquoi organisez-vous ce débat dans la Loire, à La Ricamarie? Avez-vous pris une carte de France et choisi une petite commune au hasard ?

Philippe Martinez : Non, non, C'est ça fait partie des choses qu'on fait l'ensemble des dirigeants de la CGT et d'autres durant cette période, d'aller à la rencontre des militants, des syndiqués mais aussi des salariés pour continuer à donner des arguments pour montrer que cette réforme est totalement injuste. Et puis préparer la prochaine journée d'action, le 7 mars

Parce qu'il y a eu un temps mort dans la lutte, avec les congés scolaires ?

Il n'y a pas eu de temps mort à proprement parler. Il y a des initiatives pratiquement tous les jours dans différents départements, des retraites aux flambeaux, des rassemblements, des débats publics, comme on le fait ce soir. Évidemment, il n'y a pas eu de journées telles qu'elles sont prévues ou telles qu'elles ont été programmées depuis le début janvier. Mais il y a des initiatives tous les jours. Tous les jours iIl y a des gens qui manifestent, des gens qui se rassemblent, des gens qui débattent. Et on a en perspective cette journée du 7 mars où l'intersyndicale propose de mettre la France à l'arrêt.

On entend bien que cela inquiète le gouvernement, qui appelle à la responsabilité... pas toujours dans la finesse. Êtes-vous prêt à assumer "la catastrophe écologique, agricole ou sanitaire" redoutée par Olivier Véran ?

Le moins qu'on puisse dire, vous avez raison, c'est qu'ils ne font pas toujours dans la finesse. On a l'impression que tout ce qui se passe en France depuis des années, c'est de la faute des syndicats : la sécheresse, les problèmes de vaccination. J'ai même un de mes collègues syndicalistes qui a dit, c'est de la faute des syndicats si la France a perdu en finale de la Coupe du monde. Il faut être un peu sérieu. Qui porte la responsabilité de ce qui se passe en France, les syndicats ou le gouvernement avec sa réforme injuste et qui va obliger tout le monde a travaillé deux ans ? Il faut que le gouvernement se ressaisisse. Il faut qu'il réponde à cette colère populaire et qu'il retire son projet. C'est ça la réalité.

Les appels à la grève reconductible à partir de mardi ne sont-ils pas un gros risque de vous mettre une partie de l'opinion publique à dos, alors qu'une majorité de Français soutient le mouvement ?

Je crois que l'opinion publique, comme vous dites, a bien compris où est la responsabilité. Les sondages le montrent. Plusieurs sondages ont révélé que si la France était à l'arrêt et qu'il y avait des grèves reconductibles dans de nombreux secteurs, la responsabilité en incombait d'abord au gouvernement, qui ne répond pas à cette colère. Moi je prends les jours comme ils viennent et aujourd'hui les sondages, on peut en discuter, mais il y a rarement eu autant de rejet d'un projet gouvernemental dans l'opinion publique et un soutien très massif aux grèves. Donc oui, il faut que le gouvernement, les élus, écoutent le peuple parce que c'est ça le problème. C'est un problème démocratique. Il faut qu'il écoute le peuple, et parfois ça arrive de se tromper, et de dire on s'est trompé, on arrête tout et on recommence à discuter d'une amélioration du système de retraites en France, mais pas une réforme qui consiste à nous faire travailler toutes et tous, et surtout toutes deux ans de plus.

Est-ce important que le débat sur le report de l'âge de départ, qui n'a pas eu lieu à l'Assemblée nationale, se tienne au Sénat ?

Oui, c'est important parce que c'est cette mesure qui attire la colère de tout le monde. Il suffit de regarder les slogans, d'écouter les slogans. Regardez les pancartes dans les manifestations. Le chiffre qui vient le plus souvent, c'est 64. Et puis ça permet aussi de parler du travail. Quand j'entends des responsables politiques, des ministres, qui disent qu'est ce que c'est de travailler deux ans de plus, eh bien ils ont qu'à aller travailler, eux, pas toute leur vie, mais quelques semaines dans l'agroalimentaire, à l'hôpital. Et puis ils verront ce que c'est que travailler deux ans de plus pour des gens qui sont déjà fatigués quand ils arrivent à 50 ans. Voilà. Ça permet aussi d'avoir un débat sur le travail et ce qu'il faut changer dans le travail.

Avez-vous le sentiment d'avoir presque un boulevard aujourd'hui pour faire retirer la réforme ?

Moi, je suis convaincu que si la mobilisation, et,elle sera très importante le 7 mars et les jours qui viennent. Parce qu'il y a aussi le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, prend une allure spécifique cette année puisque évidemment, il y a les questions de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes qui ne sont toujours pas réglées, malgré que le président de la République, dès son élection, avait dit que c'était une priorité nationale. Mais cette réforme va peser encore plus sur les questions de retraites. Si la mobilisation, et j'en suis convaincue, la mobilisation sera très importante, le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de retirer cette réforme.