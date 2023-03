Réforme des retraites : l'Unsa dans la Loire appelle le gouvernement à "écouter" la colère des manifestants

"Le gouvernement a compris que le peuple n'est pas constitué d'imbéciles" attaque Corinne Mondon mardi 7 mars, à l'aube d'une énorme journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. La secrétaire générale adjointe de l'Unsa interpro service public dans la Loire poursuit : "on est capable de lire un texte de loi, et surtout de comprendre les dégâts collatéraux" du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans.

Elle espère une forte mobilisation ce mardi à Saint-Étienne. Elle admet, c'est difficile de faire grève dans une période où l'inflation réduit considérablement le pouvoir d'achat. "Avant, on faisait des manifestations à répétition. Maintenant, avec la crise économique, c'est si dur de faire grève. Hé bien, on constate une forme de solidarité dans les entreprises, les salariés de faire grève pour telle manifestation, pour répartir la charge financière."

"Qu'il y ait enfin un véritable dialogue"

Quand on lui demande ce qu'elle attend du gouvernement après cette journée de mobilisation coup de poing, elle répond "qu'il y ait enfin un véritable dialogue". Elle n'a pas de mots assez durs pour qualifier la volonté du gouvernement à reculer l'âge de départ à la retraite. "C'est injuste. Complètement injuste." C'est "une politique autoritaire. Une injustice absolue. On nous fait croire que la seule solution c'est de nous prendre deux années de liberté."

"Il ne peut pas gouverner contre son peuple"

Elle craint que sans recul du gouvernement, le mouvement se radicalise, alors que toutes les manifestations jusqu'à présent ont été pacifiques. **"**On n'est pas favorable à la violence. On a toujours été favorables au dialogue et on continuera de la sorte. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2019, les gilets jaunes. La violence sur Paris, on en a des images en souvenir. Notre volonté, ce n'est pas ça. Notre volonté, c'est faire comprendre à ce gouvernement que justement, ils doivent nous écouter et qu'à certains moments, il n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas gouverner contre son peuple."