Réforme des retraites : la Carsat d'Alsace-Moselle sollicitée par des salariés inquiets

Depuis le lancement de la réforme des retraites en janvier dernier, la Carsat d'Alsace Moselle a vu ses appels augmenter régulièrement, par vagues. Il y a eu le début de la réforme, puis le 49.3, puis la décision du conseil constitutionnel et désormais, à quelques semaines de l'échéance pour certains salariés, la Carsat enregistre une hausse de ses appels de 15 à 20% explique Gilles Kretz, le directeur retraite.

"On sent que la tension monte"

"Ceux qui appellent sont principalement des personnes issues de la génération née après le 1er septembre 1961. Elles veulent savoir si elles vont pouvoir partir en septembre, ce qu'elles doivent dire ou faire avec leurs employeurs." Face à ces demandes, la Carsat dispose d'outils, notamment un simulateur , mais il lui manque une trentaine de décrets d'applications pour pouvoir répondre sur certains détails : "notamment les dispositifs qui permettent de partir avant l'âge légal : tous les dispositifs de carrière anticipées qui sont revus par la loi" ajoute le directeur.

"On sent que la tension monte" confirme Annie, l'une des téléconseillères, "C'est normal, ils veulent savoir. Je leur réponds de patienter parce que si vous posez votre démission pour un départ au 1er septembre, et que vous devez partir seulement trois mois plus tard, qu'est-ce que vous faites? Alors je leur dis de patienter." "Parfois certains manquent de patience justement. Et on a du faire face à quelques incivilités, mais j'espère que ça va se régler avec la parution des décrets d'ici quelques jours" précise Gilles Kretz.