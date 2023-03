Réforme des retraites : la CFDT bloque une plateforme de la grande distribution à Entzheim

Plus aucun camion ne rentre et ne sort de la plateforme de distribution des magasins LIDL située à Entzheim (Bas-Rhin). Depuis minuit vendredi, une vingtaine de militants de la CFDT transports et construction bois sont installés à l'entrée du site. Selon le syndicat, "plus de 400 poids-lourds doivent décharger de la marchandise dans la journée", et ils en seront empêchés, prévient Pascal Vaudin, de la CFDT transports.

Cette action provoque des bouchons sur la départementale 400 et même jusque sur l'autoroute A35, puisque les camions sont arrêtés. La gendarmerie est sur place.

Les camions sont bloqués à l'entrée du site d'Entzheim. - Pascal Vaudin