Réforme des retraites : la CFDT de Moselle défend ses positions

Le leader de la CDFT ouvrira ce mardi après-midi les dernières discussions des partenaires sociaux avec la Première Ministre Elisabeth Borne sur le projet de réforme des retraites, dont la présentation doit intervenir le 10 janvier. Laurent Berger devrait redire à Matignon ce qu'il répète depuis plusieurs mois déjà, à l'unisson des autres syndicats : non à une mesure d'âge, c'est à dire au recul de l'âge de départ légal à 64 ou 65 ans.

"Injuste"

Une position ferme que partage localement Mélanie Blandin. La responsable de la CFDT en Moselle estime qu'une réforme est nécessaire mais pointe une mesure d'âge qui "n'est pas la bonne réponse" et qui serait "injuste pour les personnes qui commencent leur carrière très tôt." Mélanie Blandin fait aussi remarquer le problème des l'emploi des séniors : "2/3 des personnes qui partent à la retraite ne sont plus en activité."

Autre point de discussion essentiel sur lequel elle attend des avancées du gouvernement : la prise en compte de la pénibilité pour calculer le départ de l'âge à la retraite.

Si le front syndical est uni contre cette réforme, les Français sont-ils prêts à se mobiliser et à descendre dans la rue ? "On espère une mobilisation forte." Mélanie Blandin regrette que ce débat intervienne dans un moment où les gens ont "d'autres préoccupations", telles que l'inflation et le pouvoir d'achat.