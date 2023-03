Réforme des retraites : la levée du blocage du dépôt pétrolier de Longvic ce mardi matin

En Côte-d'Or, après une première opération le 2 mars dernier , des militants des syndicats ont bloqué le dépôt pétrolier de Longvic ce mardi à 5h du matin, pour protester contre la réforme des retraites. Selon le syndicat, ils sont plus nombreux que la dernière fois, soit plusieurs dizaines. Déterminés à ne laisser aucun camion sortir du site, ils ont levé le blocage un peu avant 8h du matin.

ⓘ Publicité

Cette opération a rassemblé plusieurs professions à l'appel de la CGT, avec les syndicats Solidaires, FSU et Force Ouvrière. Non déclarée, les forces de l'ordre étaient sur place.

Les syndicats dénoncent "la manipulation politique"

Des pneus et des palettes sont posés sur la voie ferrée ce matin, selon le secrétaire général de la CGT en Côte-d'Or. Les trains de fret de pétrole ne passent donc pas, aucun camion ne peut sortir, ni rentrer dans le dépôt. En revanche, les salariés peuvent accéder au site.

Pour Frédéric Pissot, le secrétaire général de la CGT en Côte-d'Or, ce n'est "pas la mobilisation de la dernière chance", mais bien "la mobilisation qui continue, face à la manipulation politique par le biais de l'Assemblée Nationale et du Sénat".

La CGT dénonce "les subterfuges du gouvernement pour faire passer en force cette réforme injuste, l'absence de débat parlementaire, et le manque d'écoute des députés et sénateurs de Côte-d'Or."

Des palettes pour bloquer l'accès des camions - Syndicat CGT Côte-d'Or

Ils annoncent de nouvelles actions, les jours à venir. A la veille de la huitième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, la semaine s'annonce décisive dans l'adoption du texte par les députés et sénateurs.

À lire aussi Réforme des retraites : opération banderole de la CGT sur la rocade dijonnaise