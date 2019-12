Réforme des retraites : la CGT cheminots organise une opération péage gratuit à Fontaine

Fontaine, France

Ils avaient prévenu : il n'y aura pas de trêve pendant les fêtes de fin d'année. Au vingtième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, La CGT cheminots du Territoire de Belfort et du Haut-Rhin organise ce mardi matin une opération péage gratuit à la barrière de Fontaine sur l'autoroute A36, autoroute qui relie les deux départements.

Un clin d’œil pour les fêtes de noël

Les cheminots veulent alerter les usagers sur le conflit en cours, mais aussi leur souhaiter de bonnes vacances, malgré la grève : "C'est une action pour aider à la popularité de notre mouvement. On dit aux gens: il y a des grèves mais il y a péage gratuit. C'est un clin d’œil qu'on voulait faire pour noël" explique Damien Pagnoncelli, le secrétaire départemental de la CGT dans le Territoire de Belfort.

"C'est l'occasion d'être visibles, et de montrer qu'on est toujours mobilisés", ajoute Jonathan Seiler de la CGT cheminots en Alsace. "On sait qu'il y aura beaucoup d'usagers en voiture et en général on est toujours très bien accueillis. Les politiques défilent dans les médias ces derniers temps, nous on fait cette opération. C'est une bataille de la communication".

Cette opération péage gratuit a lieu de 7h à 9h ce mardi matin. C'est une manifestation qui a reçu l'autorisation de la préfecture du Territoire de Belfort.