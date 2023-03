Retraites : la CGT compte de nouveau bloquer autour de Châlons-en-Champagne ce vendredi 10 mars

L'union locale de la CGT de Châlons-en-Champagne ne compte pas lâcher. Le syndicat devrait de nouveau bloquer un rond-point vendredi 10 mars, en opposition au projet de réforme des retraites. Le lieu sera communiqué à la dernière minute.

Les grévistes comptent se retrouver à 8h30. Une nouvelle action, après avoir immobilisé une vingtaine de poids-lourds ce jeudi 9 mars, à l'entrée de l'Autoroute 26, près de l'usine McCain.

Environ 6 heures de blocage ce jeudi

Une soixantaine de grévistes étaient mobilisés ce jeudi sur ce rond-point de Saint-Gibrien. "J'ai très froid et je suis fatigué, explique Katia, quelques minutes avant la levée du blocage, vers 13 heures. On sait pourquoi on est là. C'est pour la bonne cause. J'espère qu'on sera de plus en plus en nombreux dans les jours à avenir. Laisser passer cette réforme, c'est laisser tout passer."

Les manifestants sont restés près de 6 heures sur place. L'accès a été bloqué pour les poids-lourds, à la différence des automobilistes. "Bien sûr que c'est énervant pour nous, mais c'est pour une bonne chose, réagit Ange, la vingtaine, à la fenêtre de son camion. Moi je pense à mes parents qui seront touchés avant moi."

Certains camions sont restés près de 6 heures bloqués dans leur cabine. © Radio France - Raphaël Aubry

D'autres blocages ne sont pour l'instant pas prévus dans la Marne, selon la CGT.

Fabien Renault, le Secrétaire générale de l'Union locale du syndicat à Châlons-en-Champagne sera l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce vendredi 10 mars à 7h45.