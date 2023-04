Réforme des retraites : la CGT culture mène une action au musée d'Orsay à Paris

La CGT culture organise ce vendredi 24 avril une action au musée d'Orsay à Paris contre la réforme des retraites. Environ 80 manifestants sont mobilisés depuis 10h ce matin, selon le syndicat.

ⓘ Publicité

"La retraite à 64 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder", ont scandé les manifestants sous le regard des visiteurs. Deux grandes banderoles sur lesquelles on pouvait lire "64 ans, c'est non", ont été déployées. L'action se déroule dans le calme.

La CGT a organisé des opérations similaires au musée du Louvre ou encore au Panthéon au mois de mars, pour demander le retrait de la réforme des retraites.