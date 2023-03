Réforme des retraites : la CGT du Cher organise une action coup de poing chez Suez

La tournée des rippeurs à Bourges a été incomplète ce mardi 14 mars. Une cinquantaine de salariés et de délégués syndicaux ont bloqué pendant quatre heures le site de Suez à Bourges, empêchant tous camions de ramassage d'ordures de sortir.

Les manifestants s'opposent à la réforme des retraites et voulaient suivre l'exemple de la mobilisation des éboueurs de Paris, où plus de 5.400 tonnes de déchets n'ont pas été ramassées depuis le début du mouvement.

La collecte des déchets perturbée dans l'agglomération

Le blocage a été levé à 9 h mais a provoqué des perturbations dans les tournées de ramassage. La collecte des déchets a été perturbée dans les secteurs de Mehun-sur-Yèvre et de Bourges Nord-Est d'après Bourges Plus. Seuls les secteurs de Turly et des Bigarelles à Bourges devaient être ramassés ce mardi.

L'agglomération précise qu'aucun rattrapage ne sera effectué avant la prochaine collecte. Les habitants sont invités à garder les conteneurs non-collectés chez eux jusqu'à la semaine prochaine. Un point doit être réalisé ce mardi soir sur la situation dans le centre-ville de Bourges.

"Nous comprenons parfaitement les désagréments liés à cette situation, écrit Bourges Plus. L’Agglomération et son prestataire veilleront à ce que les moyens mobilisables soient équitablement répartis sur tous les secteurs pour éviter l’amoncellement des ordures ménagères."

Manifestations ce mercredi à Bourges, Châteauroux et Issoudun

Les syndicats appellent à une huitième manifestation contre la réforme des retraites ce mercredi 15 mars. Plusieurs cortèges sont annoncés dans l'Indre et dans le Cher, notamment à Bourges, Châteauroux et Issoudun.