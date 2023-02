Réforme des retraites : la CGT durcit le mouvement et bloque plusieurs centrales hydroélectriques en Isère

La plus puissante centrale hydroélectrique de France est bloquée ce mercredi en Isère. Des salariés du barrage de Grand'Maison, à Vaujany, ont pris le site en mains. D'après la CGT Mines-Energies, ce n'est pas le seul site qui est "indisponible" pour le réseau. Les centrales de Saint-Pierre-de-Cognet, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Hilaire-du-Rosier, Beauvoir et Monteynard sont également bloquées par des grévistes.

D'autres blocages dans les semaines qui viennent

Les salariés sont mobilisés contre la réforme des retraites et marquent le coup avant la cinquième journée d'action ce jeudi 16 février. "On voit que le gouvernement reste planté sur ses positions donc, comme l'a annoncé l'intersyndicale lors de la dernière réunion, il y a une volonté de durcir le ton et de durcir le mouvement" explique Cédric Thuderoz, responsable régional pour la fédération Mines-Energies de la CGT.

C'est dans ce cadre que les salariés des centrales hydroélectriques "ont décidé d'attaquer la reprise en main de plusieurs" sites. "C'est à la veille de la journée d'action où les électriciens et gaziers montrent leur détermination dans la reprise en main de l'outil de travail" continue le représentant de la CGT.

Ce n'est qu'un début ?

Pour Cédric Thuderoz, ce n'est que le début d'un mouvement plus dur car "on en est à la cinquième journée de mobilisation" jeudi, mobilisation "qui a réuni plusieurs millions de personnes dans les rues. Une pétition a réuni plus d'un million de signatures. Pour le moment, on a un gouvernement qui s'entête dans sa réforme donc il y a un moment où les salariés ne vont pas avoir d'autre choix que de s'organiser et de monter le niveau de mobilisation."

Une assemblée générale du personnel est prévue jeudi matin à Grand'Maison pour décider de la suite ou non du blocage. Des centrales en Savoie et dans le Jura sont aussi bloquées par les salariés d'après Cédric Thuderoz.