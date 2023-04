Réforme des retraites : la CGT Energie a coupé le courant dans une quinzaine de mairies franciliennes

La CGT Énergie Île-de-France a mené une nouvelle action ce vendredi 28 avril. "Les Robins des Bois de l'énergie ont effectué des opérations de sobriété énergétique auprès d'une quinzaine de mairies du sud-ouest de l'Île-de-France qui par leur couleur politique soutiennent la réforme des retraites du Président Macron", explique le syndicat dans un communiqué. En d'autres termes, l'électricité a été coupée pendant une heure ce vendredi matin. Le courant a depuis été rétabli.

Contacté par France Bleu Paris, un représentant de la CGT ne souhaite pas communiquer la liste précise des mairies visées. Le syndicaliste précise qu'elles se situent "dans une zone entre Saint-Cloud et Morangis" et que les maires de ces communes sont pour la plupart membres du parti Les Républicains.

La CGT rappelle que plus de 200 sites dans la région "disposent de compteurs qui n'enregistrent plus leur consommation, et pour certains depuis le début de cette bataille engagée contre la réforme des retraites". Parmi ces sites, il y a des hôpitaux, des collèges et lycées ou encore des bibliothèques.