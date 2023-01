Réforme des retraites : la CGT Loire-Atlantique prépare déjà la suite de la mobilisation

Des transports au ralenti voire à l'arrêt, des écoles fermées, des manifestations , c'est la première journée de grève pour protester contre la réforme des retraites qui prévoit de nous faire travailler plus longtemps (43 années de cotisation et un âge légal de départ repoussé à 64 ans).

C'est un premier test pour le gouvernement estime le responsable de la CGT en Loire-Atlantique Fabrice David : "Cette forte mobilisation est une première victoire, on voit que la population a pris la mesure de l'attaque qui lui est portée, qui est portée aux salariés".

Mais le syndicaliste pense déjà à l'après : "C'est surtout la suite qu'il faut qu'on construise car on le sait, le gouvernement n'entend pas forcément la rue. Les mobilisations sont une chose, mais à la CGT on pense qu'il va falloir organiser la grève un peu plus fortement partout dans le pays." Le patron de la CGT 44 envisage clairement des mouvements reconductibles : "On a un slogan à la CGT c'est "vite et fort", plus vite les salariés seront en grève, plus vite la France sera à l'arrêt, plus le gouvernent prendra la mesure et plus vite le gouvernement pliera et les difficultés pour la France en général seront plus courtes."

Reste, pour les syndicats unis dans cette bataille, à trouver la solution : "Comment mobiliser des salariés qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois ? Faire grève ça coute de l'argent, on n'est pas payé", rappelle Fabrice David pour qui c'est une préoccupation : "On va composer avec tout ça, mais on a d'autres moyens de lutte comme des pétitions, des mobilisations en soirée ou le week-end".

