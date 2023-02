Réforme des retraites : la CPME de la Vienne veut recentrer le débat sur le nombre d'années de cotisation

Laurent Morillon, président de la CPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises) de la Vienne, est favorable à la réforme des retraites et il a bien observé la deuxième journée nationale de mobilisation, ce mardi 31 janvier. "La mobilisation est bien là, mais il faut quand même faire le parallèle avec tous ceux qui n'ont pas manifesté, explique-t-il ce mercredi matin sur France Bleu. On voit que le secteur du privé est peu descendu dans la rue, comparé aux services publics". Il reconnait qu'avec l'inflation, choisir de faire grève n'est pas sans conséquence pour les bas salaires et dans le secteur privé "où la grève n'est pas forcément une habitude".

Recentrer les débats sur quelques points de la réforme

L'intersyndicale appelle déjà à deux nouvelles mobilisations la semaine prochaine, le mardi 7 et le samedi 11 février . Laurent Morillon estime que certains points de la réforme peuvent être rediscutés, "mais à la marge, il y a très peu de points à revoir". La CPME souhaiterait ramener la retraite d'office à 67 ans, "plutôt que 70 ans". Et au lieu de cristalliser les discussions sur l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, "il serait bon de regarder le nombre d'années de cotisations qui reste favorable aux personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans".