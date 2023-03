Réforme des retraites : "La foule" n'a "pas de légitimité" selon Emmanuel Macron, de nouveaux rassemblements

Emmanuel Macron recevait ce mardi soir les députés des trois groupes parlementaires de la majorité présidentielle à l'Élysée. Lors de cette réunion, le chef de l'État a défendu l'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites sans vote. Des propos rapportés à franceinfo par des participants. Au même moment, des manifestations ont lieu, comme c'est le cas tous les soirs depuis près d'une semaine, dans plusieurs villes de France.

ⓘ Publicité

"On doit assumer", a dit le président de la République. "Utiliser la Constitution pour faire passer une réforme est une bonne chose si on est respectueux des institutions. Sinon, la réforme ne passait pas. Moi je préfère utiliser la Constitution du peuple souverain". Alors que le gouvernement à survécu, à neuf voix près seulement, à une motion de censure à l'Assemblée lundi, il a assuré que ce vote démontrait qu'il n'y avait "pas de majorité alternative". "Et ce n'est pas parce que ça passe à très peu de choses que c'est illégitime pour autant, au contraire", a-t-il insisté.

"Apaiser" et "calmer" les "colères"

Le chef de l'Etat entend désormais "apaiser", "calmer" et "écouter" les "colères" des Français, même s'il estime que "la foule" qui continue de manifester contre la réforme n'a "pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus". "L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple", a-t-il ajouté, alors que de nouvelles manifestations émaillées de tensions ont eu lieu lieu ce mardi soir à Paris et ailleurs en France.

Désormais, Emmanuel Macron souhaite poursuivre "le chantier sur le travail" et notamment "organiser la société du plein emploi, penser les fins de carrière, les carrières longues et les carrières pénibles alors que le chômage senior est au plus bas depuis 15 ans" et en parallèle "avancer sur trois progrès majeurs pour les Français : la santé, l'école et l'écologie", a-t-il plaidé, esquissant un cap pour la suite de son second quinquennat.

Des manifestations et de nouvelles tensions

Ce mardi soir, 11 personnes ont été interpellées place de la République à Paris dans un nouveau rassemblement sous tension, qui a compté 3.500 personnes selon la Préfecture de police. Depuis l'utilisation du 43.3 jeudi dernier à l'Assemblée nationale, des manifestations spontanées ont lieu dans plusieurs villes de France chaque jour. Place de la République ce mardi soir, une dizaine de casseurs a mis le feu à un scooter et à des poubelles, a constaté un journaliste de franceinfo sur place. L'intervention des forces de l'ordre s'est terminée en "nuage de gaz lacrymogènes".

À Nantes, France Bleu Loire Océan rapporte qu'une marche aux flambeaux a eu lieu, réunissant entre 5.000 et 6.000 personnes selon la CGT. Des tensions ont éclaté près du CHU : jets de bouteilles, de chaises ou encore de torches sur les CRS.

1.200 manifestants se sont réunis ce mardi soir à Rennes. D'après France Bleu Armorique , il y a eu plusieurs départs de feux et les pompiers sont intervenus.

À Chambéry, 600 manifestants, d'après la police, ont répondu présent pour une marche aux flambeaux selon France Bleu Pays de Savoie qui précise qu'au moins trois personnes ont été interpellées après des incidents en marge de la mobilisation.

D'autres rassemblements ont eu lieu à Grenoble , Clermont-Ferrand, Amiens ou encore au Mans.