Réforme des retraites : la gauche dénonce une "régression sociale", le RN veut "faire barrage"

Après plusieurs mois d'atermoiements, la Première ministre a dévoilé ce mardi la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Le gouvernement a notamment confirmé le relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62, progressivement à partir de l'automne 2023. Ce report de l'âge s'accompagnera d'une accélération de la mise en œuvre de la loi de 2014 portant la durée de cotisation requise de 42 à 43 ans pour obtenir une retraite à taux plein, a annoncé Elisabeth Borne devant la presse. La réforme, qui acte également la fin des régimes spéciaux , est vivement critiquée à gauche et à l'extrême-droite. Plusieurs politiques appellent à manifester au côté des syndicats le 19 janvier .

Une réforme injuste pour la gauche

Une "grave régression sociale" pour LFI

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a qualifié mardi le projet de gouvernement de "grave régression sociale".

Avec cette réforme, "on a supprimé toutes les conquêtes sociales de toutes les professions qui en avaient sur le régime des retraites, sauf pour les pompiers et les policiers", a-t-il ajouté dans une déclaration faite depuis la Guyane, où il est en déplacement. "On a maintenu une situation d'injustice pour tous ceux qui n'ont pas de carrières complètes, et on devra travailler plus longtemps. Or la majorité des Français dit 'ça suffit comme ça'", "le bon régime c'est (un âge de départ à) 60 ans", a estimé le chef des Insoumis.

Abondant dans le même sens, la députée LFI Clémentine Autain, s'est indignée sur Twitter : "65 ans, c'était un leurre ! Mais le report à 64 ans ne doit pas masquer l'accélération de la loi Touraine. Au final, 17 milliards seraient dont payés par les "premiers de corvées" de leur vie, de leur corps, de leur temps.".

Une réforme "brutale et injuste" pour EELV

La secrétaire nationale d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), Marine Tondelier, dénonce une réforme "brutale et injuste" elle aussi, et ironise au passage sur les annonces du gouvernement, qui "tente de nous faire passer pour une concession le fait de ne pas demander aux personnes inaptes et invalides de travailler deux ans de plus. Je crois qu'ils se moquent de nous, non ?".

Les députés socialistes ne voteront pas la réforme

"Le gouvernement s’obstine à vouloir reculer l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Les socialistes de l'Assemblée nationale s'opposeront à cette réforme brutale et injuste", ont pour leur part confirmé les députés socialistes dans un communiqué.

Sur Twitter, le premier secrétaire du parti Olivier Faure parle de "régression totale" et appelle à la mobilisation. Cette réforme est "injuste" estime aussi Arthur Delaporte, porte-parole groupe PS à l’Assemblée nationale et invité sur franceinfo ce mardi soir. "Quand on dit à n'importe quel salarié qui allait prendre sa retraite aujourd'hui, qu'il va devoir faire un ou deux ans de plus c'est évidemment une injustice", ajoute-t-il.

Le PCF appelle à une mobilisation massive "la semaine prochaine"

Invité de franceinfo, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord a qualifié le projet du gouvernement de "double punition" et dénoncé "une réforme extrêmement dure" qui "ne répond à rien". "Le gouvernement reste bloqué sur l'allongement des trimestres pour avoir le droit à une retraite" et sur l'allongement de "l'âge de départ en retraite", a-t-il déploré.

Fabien Roussel appelle les Français à se "mobiliser dès la semaine prochaine" et à "répondre massivement à la première manifestation qui sera proposée" par les organisations syndicales pour s'opposer à la réforme. "La seule bataille qui comptera, c'est celle que nous saurons mener tous ensemble, dans la rue."

L'extrême droite veut "faire barrage"

De l'autre côte de l'échiquier politique, l'extrême droite affiche également son opposition à la réforme. Sur Twitter, la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, Marine Le Pen, a fait part de sa "détermination pour faire barrage" à la réforme. "Après avoir été élu grâce à la gauche et à La France insoumise, Emmanuel Macron va tenter désormais, avec le soutien de LR, de faire passer la retraite à 64 ans", a fustigé la candidate malheureuse à l'élection présidentielle.

"En demandant aux Français de travailler plus longtemps alors que l'espérance de vie en bonne santé s'élève à 64 ans, Emmanuel Macron n'offre aucune perspective de vie apaisée et digne à nos compatriotes", a-t-elle affirmé, considérant que c'était "un impératif moral de s'opposer à cette terrible régression sociale".

Le nouveau président du RN, Jordan Bardella, a pour sa part considéré que la réforme était "dans la droite ligne d'un gouvernement qui choisit de faire peser les efforts toujours sur les mêmes, les classes populaires et moyennes".

Satisfaction à droite

La droite est "satisfaite d'avoir été entendue" par le gouvernement sur le rythme de report de l'âge de départ à la retraite et la revalorisation des petites pensions, a réagi le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix. "Nous prenons acte que la Première ministre a entendu un certain nombre de demandes, la première et la plus importante est que le rythme ne soit pas brutal", a-t-il dit à la presse.

Il affirme cependant que son groupe présentera un amendement. Les députés de droite s'étaient dit "prêts à soutenir une réforme" des retraites, à "quelques conditions". Le président de LR, Eric Ciotti, souhaite une réforme sur deux quinquennats avec un âge légal porté à 64 ans en 2032, et non en 2030, avec une étape intermédiaire à 63 ans en 2027 et une clause de revoyure à cette échéance.