Réforme des retraites : la GFE-CGC dénonce le flou qui entoure le projet du gouvernement

Entretiens avec les partenaires sociaux a l' Hotel de Matignon dans le cadre de la réforme des retraites. Francois Hommeril, président de la CFE CGC, reçu par Jean Paul Delevoye et Edouard Philippe

Le Mans, France

"Il faut que le gouvernement comprenne que la CFE-CGC n'est pas souvent dans la rue. Il doit tirer des leçons de cette mobilisation". Pascal Rougel est responsable CFE-CGC chez Renault Le Mans. Il demande l'oreille du Premier ministre. Et pourtant le syndicat de l'encadrement n'appelle pas ses membres à faire grève aujourd'hui, contrairement à jeudi dernier où 300 employés de Renault Le Mans avaient cessé le travail. "On y était pour montrer notre mécontentement sur le manque d'information qui, pour l'instant, entoure la réforme. On s'aperçoit aujourd'hui que la France est bloquée. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a tant tardé pour communiquer".

Pascal Rougel responsable CFE-CGC chez Renault Le Mans aimerait que le gouvernement donne rapidement le détail de sa réforme des retraites Copier

Ce que redoute le syndicat c'est que la caisse des retraites des cadres serve à financer "l'évolution du régime des fonctionnaires mais peut être aussi l'évolution du régime général dans lequel l'État a des responsabilités importantes en termes de gestion", explique François Hommeril, président confédéral, dans une interview accordée au journal La Tribune. Une sorte de trésor de guerre capté par le gouvernement. Plutôt que le futur système universel de retraite par points voulu par l'exécutif, Pascal Rougel serait pour le maintien du régime actuel quitte à travailler plus longtemps mais à certaines conditions. "Repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans pourquoi pas, tout dépend de ce que le gouvernement propose en compensation. Savoir si la pénibilité est prise en compte pour notre catégorie, les femmes (ou les hommes) qui prennent un congé pour élever les enfants, est-ce que cela sera pris en compte dans le calcul des retraites ?" Ce sont notamment les réponses à ces questions qu'attend Pascal Rougel de la part d'Edouard Philippe demain.