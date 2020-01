Réforme des retraites : la grève des avocats fortement suivie dans les Landes

Département Landes, France

Comme de nombreux avocats partout en France, ceux des barreaux de Dax et de Mont-de-Marsan (Landes) suivent fortement l'appel à la grève cette semaine lancé par leur profession contre la réforme des retraites. Depuis lundi et jusqu'à ce vendredi au moins, ils boycottent la plupart des audiences - entraînant bien souvent le renvoi des procès - et refusent d'assister les suspects placés en garde à vue.

A Mont-de-Marsan et Dax, les tribunaux ne sont pas bloqués physiquement mais "le système judiciaire est bloqué" estime Catherine Mattioli-Dumont, le bâtonnier (la représentante des avocats) de Mont-de-Marsan. "On a l’impression que le gouvernement n'écoute et ne prend en considération que les professions qui peuvent bloquer le pays. Nous aussi on peut mettre en place des actions qui peuvent bloquer le système judiciaire" précise Catherine Mattioli-Dumont.

Furieux contre le régime universel des retraites et accusant le gouvernement de n'entendre "que les professions qui bloquent la France", le Conseil national des barreaux (CNB), qui représente les 70.000 avocats français, avait promis des actions pour "désorganiser la mécanique judiciaire" à partir de lundi et pour une semaine, une grève qui pourra être reconduite.

Les avocats grévistes demandent le maintien de leur régime autonome de retraites qui est - aujourd'hui - bénéficiaire et qui ne coûte rien au citoyen, selon le CNB. La profession redoute avec le projet de réforme "un doublement des cotisations à 28% et la baisse des pensions". "Nous avons un régime autonome, il est excédentaire, il est bien géré. Nous ne demandons rien à personne et nous souhaitons continuer de la sorte" déclare Catherine Mattioli-Dumont. Pour le bâtonnier de Mont-de-Marsan cette réforme risque de "mettre en péril les cabinets d'avocats qui sont aujourd'hui dans un équilibre précaire".