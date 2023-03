Réforme des retraites : la grève des éboueurs à Paris est reconduite "au moins jusqu'au 20 mars"

Les agents municipaux en charge de la propreté de la capitale sont déterminés à ne pas céder face au projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. Lors d'une assemblée générale sur le site d'incinération d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), les éboueurs et agents de propreté de la Ville de Paris ont voté mardi matin "la reconduction de la grève au moins jusqu'au 20 mars", a déclaré a déclaré à l'AFP Julien Lejeune, agent de maîtrise assainissement à la mairie de Paris et délégué CGT.

7.000 tonnes de déchets s'accumulent dans la capitale

7.000 tonnes de déchets restent non ramassées ce mardi dans les rues de Paris, au neuvième jour de la grève des éboueurs. Les agents de la mairie assurent la collecte des déchets dans la moitié des arrondissements parisiens (2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e et 20e), tandis que l'autre moitié est gérée par des prestataires privés.

Ce n'est pas seulement dû à la grève des éboueurs, les incinérateurs – là où sont brûlés les déchets ménagers – sont bloqués à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), alors que le quatrième, situé à Romainville (Seine-Saint-Denis), est saturé.

Pas de réquisitions mais des "interventions palliatives"

De nombreuses voix notamment au gouvernement, demandent à la maire Anne Hidalgo de réquisitionner pour faire face à cette situation. ", "Si l'État veut réquisitionner, c'est son problème, que l'État assume ses responsabilités", a répondu le Premier adjoint à la maire de Paris Emmanuel Grégoire, lors d'une conférence de presse organisée ce mardi.

L'élu rappelle que la municipalité fait appel à des entreprises privées et réorganise des tournées avec les agents non grévistes mais ce ne sont que "des interventions palliatives pour la salubrité publique". Mais il n'est pas question de casser la grève "car un certain nombre de nos concitoyens ont décidé de faire valoir leur droit de grève, un droit constitutionnel, pour exprimer leur opposition à cette réforme". Les éboueurs et agents d'assainissement devraient partir à la retraite à 59 ans au lieu des 57 actuels si la réforme est votée.