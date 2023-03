Réforme des retraites : la jeunesse se mobilise ce jeudi à l'appel de plusieurs organisations étudiantes

Des organisations étudiants appellent à 'une "journée d'action et de mobilisation de la jeunesse" ce jeudi contre la réforme des retraites

Place à la jeunesse ! Après une "mobilisation historique" selon la CFDT mardi 7 mars contre la réforme des retraites, les jeunes vont manifester ce jeudi à l'initiative de plusieurs organisations dont des syndicats étudiants (Unef, Alternative et Fage), de la Voix Lycéenne ou d'organisations politiques (Jeunes socialistes, Jeunes insoumis, Jeunes écologistes...).

Ce mardi, l'intersyndicale a revendiqué 3,5 millions de manifestants en France , le ministère de l'Intérieur a, lui, comptabilisé 1,28 million de personnes dans les rues. Les grèves contre la réforme des retraites se poursuivaient également ce mercredi soir dans les raffineries, les ports, mais également à la SNCF ou à la RATP.

Rassemblement à Paris

Une manifestation à l'initiative de ces organisations de jeunesse aura lieu ce jeudi après-midi à Paris entre la gare Saint-Lazare et la place de la République, suivie d'un rassemblement avec des prises de parole à l'arrivée, avec le soutien de l'intersyndicale, dont certains représentants seront présents. "L'objectif, c'est d'avoir un meeting sur les questions de jeunesse, celle des retraites, mais aussi plus largement les questions de précarité de la jeunesse et des jeunes actifs", a indiqué à l'AFP Adrien Liénard, trésorier de l'Unef.

Des blocages dans les universités ce mercredi

Des blocages, souvent partiels, ont eu lieu dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur ce mercredi. Le syndicat étudiant L'Alternative a compté des blocages dans une trentaine d'établissements dont les universités de Grenoble, La Rochelle, Lille 2, Lyon 2 et 3, Rennes 2, Mulhouse, Dijon, Nantes ou Nanterre, plusieurs Instituts d'études politiques dont ceux de Paris et Lille ou des écoles nationales supérieures d'architecture comme celles de Clermont, Grenoble ou Paris-Belleville.

À Sciences Po Paris, une trentaine d'étudiants se sont rassemblés devant l'établissement rue Saint-Guillaume et ont bloqué cette entrée du site avec des poubelles, "en continuité de la grève reconductible votée hier (mardi, ndlr) et de la grève féministe d'aujourd'hui", a indiqué un étudiant à l'AFP. Ils ont quitté les lieux à la mi-journée, "contraints par une grosse présence policière", a indiqué un autre étudiant.

Sciences Po Lille a également été bloqué mercredi matin, et "l'ensemble des enseignements" sont passés en distanciel "jusqu'à samedi inclus" pour "assurer au mieux la continuité des cours", selon un message de la direction de l'école. À Lille 2, le campus de Moulin a été bloqué mercredi matin par "une trentaine d'étudiants", selon l'université. Le campus a été "partiellement fermé".

Du côté des lycées, six blocages d'établissements et huit barrages filtrants ont été recensés par le ministère de l'Éducation, ainsi que "quelques rassemblements" sans perturbations.