Réforme des retraites : la mobilisation à Orléans revient au niveau des premières manifestations

"Tu as vu comme il y a du monde ? C'est impressionnant" dit un papa à son petit garçon, venu voir la manifestation, place Sainte-Croix, devant la cathédrale d'Orléans. Le cortège est fourni, ce jeudi 23 mars, pour la 9ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plus de 10 000 personnes manifestent à Orléans, selon la journaliste de France Bleu Orléans présente sur place, autant que lors des premières manifestations.

Des éboueurs en grève de la Métropole d'Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

Parmi les manifestants, les militants syndicaux habituels, mais aussi, comme depuis le début du mouvement, des salariés et des participants qui ne comprennent toujours pas cette réforme, et qui surtout, cette fois, dénoncent le manque d'écoute, le "déni de démocratie" dont ont fait preuve le Président de la République Emmanuel Macron et Elisabeth Borne la Première Ministre, en choisissant de faire passer cette réforme grâce à l'article 49.3 à l'Assemblée Nationale.

Beaucoup de pancartes autour de la démocratie dans la manifestation orléanaise contre la réforme des retraites © Radio France - Patricia Pourrez

C'est le sens de très nombreux slogans entendus dans le cortège : "la vraie démocratie, elle est ici" scandent les militants du syndicat Sud Solidaires, sur leur habituel camion de manif. "A 9 elle est passée, à des millions elle ne passera pas" a écrit une manifestante sur sa pancarte, référence à la motion de censure rejetée à l'Assemblée ce lundi, avec seulement neuf voix d'écart.

Première manif pour ce salaréi du privé qui s'adresse au Président © Radio France - Patricia Pourrez

Des jeunes un peu plus présents dans le cortège

Peu présents dans les premières manifestations, les jeunes sont cette fois un peu plus nombreux, et les slogans se durcissent. Des élèves du lycée Pothier à Orléans ont ainsi fabriqué une guillotine, qu'ils font défiler dans le cortège.

Des élèves du lycée Pothier à Orléans ont fabriqué une guillotine pour rappeler "la liberté du peuple" © Radio France - Patricia Pourrez

"C'est un symbole de la libération du peuple" expliquent-ils. Des militants du NPA, le Nouveau Parti Anticapitaliste, scandent de leur côté : "Macron, on a déjà guillotiné, on peut recommencer".

Des appels à bloquer le Pôle 45 d'Ormes-Saran

Avant le départ de la manifestation, Pascal Sudre, le secrétaire départemental du syndicat CGT rappelle que les éboueurs de la métropole d'Orléans et annonce que des salariés du privé de l'usine de traitement des déchets de Saran viennent de rejoindre le mouvement. Il appelle les manifestants à se rendre sur place, pour les soutenir et menace de "bloquer tout le Pôle 45", la zone industrielle au nord de la métropole.

Les manifestants se sont arrêtés devant la permanence du député Modem Richard Ramos rue de la République à Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

La CGT qui se voit aussi remettre un chèque, pour toute l'intersyndicale, de la part de l'organisation Attac 45, le fruit du concert de soutien organisé ce samedi à Orléans. 1720 euros qui alimenteront les caisses de grève. "Ils nous mènent à la mort, le seul moyen de battre cette réforme c'est de tenir" explique Bertrand Lacoste, le représentant d'Attac.