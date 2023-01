Réforme des retraites : la mobilisation dans le Loiret s'annonce moins forte dans certains secteurs ce mardi

L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestations ce mardi 31 janvier contre la réforme des retraites. Dans le Loiret, le mouvement pourrait être moins suivi selon les secteurs. France Bleu Orléans fait le point sur les dernières prévisions.

Dans l'éducation

La mobilisation dans le primaire ce 31 janvier dans le Loiret sera moins importante que lors de la première journée de mobilisation où l'on comptait environ 60% de grévistes. Nous serons ce mardi plutôt aux alentours de 35% selon les projections du principal syndicat enseignant, le SNUIPP, qui pour arriver à ces chiffres sonde un panel d'une trentaine d'écoles du département. La moitié d'entre-elles avaient fermé il y a dix jours. On ne devrait plus en compter que cinq pour ce deuxième acte. Mobilisation en baisse également dans le périscolaire : 24 écoles devraient être en mesure d'assurer la cantine ce mardi à Orléans. C'est deux fois plus que le 19 janvier dernier.

Dans les transports

Légère amélioration dans les transports de la métropole d'Orléans. 65% du réseau TAO devrait fonctionner normalement ce 31 janvier contre 50% lors de la première journée de mobilisation.

Dans le détail, les trams circuleront toutes les 10 minutes contre cinq habituellement. Quant aux bus, ce sera toutes les 20 minutes sur les quatre lignes les plus empruntées. Kéolis, le gestionnaire, a comme il y a dix jours, privilégié les lignes scolaires. Aucune ne sera, à priori, impactée par la mobilisation contre la réforme des retraites.

La mobilisation va en revanche rester forte à la SNCF puisqu'il n'y aura ce mardi 31 janvier en direction de Paris que cinq trains au départ d'Orléans ou des Aubrais direction Paris. Cinq trains également dans le sens inverse.