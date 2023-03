Réforme des retraites : la mobilisation dans les deux Charentes

Pour la deuxième journée consécutive, les salariés grévistes d'ENEDIS à Angoulême ont décidé de perturber la circulation sur les routes de Charente. Mardi matin, ils ont réussi à créer un bouchon de 8 kilomètres entre le rond-point de Girac à Angoulême et le plan d'eau de Saint-Yrieix, en bloquant la Nationale 10 pendant deux heures. Ce mercredi matin, ils se sont réunis dès 7h30 du matin à leur siège sur la zone industrielle de L'Isle d'Espagnac. En assemblée générale, ils ont décidé une opération-escargot sur la déviation de Soyaux, la D1000 jusqu'au rond-point de Girac.

ⓘ Publicité

Le site ENEDIS dans la zone industrielle de L'Isle d'Espagnac était bloqué ce mercredi matin © Radio France - Pierre MARSAT

loading

A La Rochelle, des manifestants ont bloqué ce mercredi matin l'accès à la zone d'activité de Périgny, au niveau du rond-point des Quatre-Chevaliers, ce qui a provoqué d'importants ralentissements dès 8 heures. Il a été débloqué vers 11 heures.

A Gond-Pontouvre, une vingtaine de militants de la CGT et de la CFDT, ont bloqué ce mercredi matin l'entrée du site de l'usine Leroy Somer, dès 5 heures du matin. Les entrées et sorties de camions étaient impossibles. La production était paralysée.

Le piquet de grève devant le site Leroy Somer de Gond-Pontouvre © Radio France - Pierre MARSAT

Dans les transports, le trafic à la SNCF reste perturbé ce mercredi : en moyenne au niveau national il faut compter sur 3 TGV sur 5 et 2 TER sur 5 en circulation. Cinq manifestations sont organisées contre la réforme des retraites aujourd'hui dans les deux Charentes : deux ont déjà eu lieu ce matin à Rochefort et Saintes, et trois cet aprèsmidi 14h30 à La Rochelle (après un pique nique sur le parvis de la gare), à 14h à Angoulême, et à 17h30 à Cognac.