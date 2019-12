Réforme des retraites : la mobilisation du 17 décembre dans la Manche

Manche, France

En ce 13ème jour de mobilisation sociale, l'essentiel des actions bloquantes se déroulent dans le secteur de Cherbourg. Mais les autres villes du département ne sont pas en reste, des rassemblements auront lieu toute la journée.

Enseignement, santé, pompiers... La mobilisation ratisse large, y compris dans l'industrie : les syndicats ont déposé des préavis à l'Arsenal, Orano ou encore Flamanville.

Du côté de la SNCF, il n'y aura pas de train au départ de Cherbourg demain, seuls quelques cars feront la liaison avec Caen. Aucun train non plus entre Paris et Granville.

A Cherbourg, des actions dès l'aube

L'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires-CNT-MNL donne rendez-vous ce mardi dès 6 heures et demi devant la gare de Cherbourg, au lieu dit "le carrefour des luttes." Des actions devraient avoir lieu dès le petit matin sur différents points du territoire. Le Mouvement national lycéen (MNL) appelle une journée "lycées vides" pour se joindre à ces actions. Plusieurs écoles seront fermées à Cherbourg-en-Cotentin compte tenu de la grève des personnels (toutes les informations ici).

La manifestation menée par l'intersyndicale partira de la gare à 13h30. Un rassemblement des soignants aura aussi lieu dans la cour de l'hôpital Pasteur à 14h30, puis les deux cortèges devraient se retrouver au niveau du pont tournant.

Du côté des syndicats réformistes, la CFDT, l'UNSA, la CFTC et la FAGE appellent à se réunir devant la mairie de Cherbourg à 13h30. Le collectif ne réclame pas le retrait de la réforme, mais demande au gouvernement de modifier son projet (retrait de l'âge d'équilibre à 64 ans, prise en compte de la pénibilité notamment).

Les manifestations dans le reste de la Manche

A Saint-Lô, une assemblée générale aura lieu à 9 heures à la maison des syndicats avant le rassemblement sur la plage verte à 10h30. Une partie du personnel des écoles primaires sera mobilisé, mais selon la mairie, toutes les écoles restent ouverte ce mardi.

A Coutances, rassemblement à 10h30 place de la mairie.

A Carentan, manifestation et barbecue à 10h30 devant la gare.

Dans le sud du département, le rassemblement à Avranches sera "festif" selon la CGT, avec de la musique et un barbecue sur la place Carnot à partir de 10h30. A Granville, les syndicats appellent à se réunir sur la place du Calvaire à 14h30.