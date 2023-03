Réforme des retraites : la mobilisation en baisse à Orléans

Pour la huitième fois, le cortège de manifestants est parti depuis le parvis de la cathédrale d'Orléans, tambours battants, pancarte et drapeaux levés bien haut. Mais cette fois, les manifestants étaient moins nombreux, 7.000 selon les estimations de France Bleu Orléans. A Montargis, 2.000 personnes se sont réunies pour défiler.

"Le vote du texte de loi n'est pas une barrière"

Si les manifestants étaient parfois moins présents, ils étaient toujours autant motivés , à la veille d'un possible vote du texte de loi par le Sénat et l'Assemblée nationale. Pour Eric, mécanicien orléanais, "C'est au peuple de décider, le vote de demain n'est pas une barrière pour nous", assure le syndiqué à la CGT.

Les manifestants gardent en tête le retrait du Contrat première embauche (CPE), qui avait pourtant été adopté par le Parlement.

Deux manifestants devant le cathédrale d'Orléans © Radio France - Juliette Gloria

"Se motiver mutuellement"

Salomé avance le long du cortège, drapeau accroché sur le dos, elle tend ses tracts du NPA aux manifestants. Une façon de prêcher des convaincus ? "Non c'est "pour se motiver mutuellement" corrige t-elle. "Une vague de colère doit se faire entendre dans la rue" peut-on lire sur son tract. Pour la militante, il est important "d'organiser la victoire, de savoir comment réagir jeudi 16 mars, le soir du vote final".

Salomé tracte dans la manifestation d'Orléans. © Radio France - Juliette Gloria

"On sait que la réforme sera votée, mais on continue à se battre"

A Montargis, 2.000 manifestants se sont réunis, c'est plus qu'à la précédente mobilisation. Malgré leur motivation, certains sont convaincus que la réforme sera votée, comme Thierry, "on sait que la réforme sera votée, mais on continuera à se mobiliser, jusqu'à ce que le gouvernement entende la voix de la rue !".

Opinion partagée par Anne Pasco, adjointe à la mairie communiste de Chalette-sur-Loing, pour elle, cette huitième mobilisation pour n'est sûrement pas la dernière : "Ce serait bien que le gouvernement entende ce qu'on lui dit, c'est quand même nous qui l'avons élu !"

2 000 personnes se sont réunis à Montargis. © Radio France - Christophe Dupuy

