Réforme des retraites, la mobilisation monte d'un cran en Corse

La deuxième journée de manifestation contre la réforme des retraites a rassemblé encore plus de monde que le 19 janvier : 2,8 millions de Français à travers le pays selon l'intersyndicale, 1,27 millions selon le ministère de l'Intérieur, un record historique même pour la police, avec des cortèges plus fournis qu'en 2010 lors d'une précédente réforme des retraites.

« Influer sur les parlementaires »

À Bastia, ils étaient 1 300 à battre le pavé selon la police, 4 000 selon les organisateurs, alors qu'à Ajaccio ce sont 1 650 personnes qui ont manifesté selon la police, 3 000 selon les syndicats. Un rassemblement à la hauteur des attentes des 8 organisations syndicales qui souhaitent à présent faire reculer les parlementaires, comme l'explique François Giudicelli, secrétaire régional UNSA, pour l'intersyndicale : « On espérait autant que la dernière fois et on s'aperçoit que c'est plus, donc on est très content là-dessus, pas mal de jeunes. On voit très bien que maintenant cette mobilisation il faut qu'elle influe sur les parlementaires c'est la deuxième lame. Il y a pas mal de parlementaires qui veulent reculer alors qu’au début, ils avaient dit qu'ils étaient d'accord, c'est là-dessus que ça va se jouer.

250 mobilisations en France, c'est là-dessus qu’il faut se poser des questions, ils sont élus par nous c'est à eux de faire ce qu'il y a à faire. On lâche rien parce que c'est quelque chose qui est injuste, la retraite c'est le troisième temps de la vie, on veut profiter de la retraite. Avant, on finissait à moitié mort là on veut profiter de notre retraite pour s'occuper des associations, de nos petits-enfants et ainsi de suite. Voilà, c'est ça la retraite maintenant ! »

Les 8 principaux syndicats ont annoncé deux nouvelles mobilisations la semaine prochaine : mardi 7 et samedi 11 février. © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

« La porte ouverte à toutes les régressions sociales »

L'intersyndicale comptait rassembler autant, ce mardi, voire plus que deux semaines auparavant. Pari réussi, se sont félicités les 8 organisations syndicales, les cortèges étaient plus fournis, notamment à Bastia, où aux côtés des actifs, plusieurs dizaines de retraités et jeunes ont décidé, cette fois, d'être de la partie, parmi eux Desideriu, Liviu, Isabelle et Sébastien :

« Si on perd cette bataille sur les retraités, demain ils vont attaquer les 35 h, les congés payés, c'est la porte ouverte à toutes les régressions sociales. Et puis quand on sait qu'il y a 8700 milliards dans les paradis fiscaux, à un moment donné il faut peut-être penser à faire payer le capital et pas toujours les mêmes…

Ça ne paraît pas loin du tout, la retraite on commence à cotiser dès qu'on commence à travailler la plupart des travailleurs jeunes, précaires, commence à travailler à 16 ans, on le fait pour nous, pour nos parents, pour tous les travailleurs et en particulier les précaires qui vont mourir avant de pouvoir atteindre cette retraite à taux plein à 64 ans…

Moi j'ai 57 ans, toute ma famille est morte avant d'atteindre 60 ans, ce n’est pas possible 64 ans, je connais plein de gens qui n'arrive pas à l'âge de la retraite. La retraite c’est à 60 ans et pas au-delà...

Pour l'ensemble des problèmes en ce moment qui peuvent toucher la société, financier, d'inflation et du coup la réforme des retraites qui s'ajoute à tout ça. Je n’avais pas pu la faire la dernière fois il y a 2 semaines donc oui c'est la première fois, c'est l'occasion et je pense que je manifesterai à minima quitte à faire grève pendant 2h je manifesterai parce que faut pas que ça s’arrête. »

À noter que selon les chiffres du rectorat de l'Académie de Corse, qui sont souvent un indicateur de référence dans le suivi des mouvements de grève, les enseignants du premier degré étaient grévistes à 45% dans l'île, tandis que ceux du second degré l'étaient à 29%.

A Ajaccio ce sont 1 650 personnes qui ont manifesté selon la police, 3 000 selon les syndicats. © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Les 8 principaux syndicats se sont réunis hier soir et fort de ce succès, ils ont annoncé non pas une mais deux dates la semaine prochaine : mardi 7 et samedi 11 février. Elisabeth Borne a admis en fin de journée hier que sa réforme "suscite des interrogations et des doutes". "Nous les entendons", a assuré dans un tweet la Première ministre.