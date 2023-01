Réforme des retraites : "La mobilisation s'annonce très forte" en Isère, indique la CFDT 38

La grève contre la réforme des retraites et le report de l'âge légal à 64 ans s'annonce très suivie ce jeudi 19 janvier, notamment dans l'éducation et les transports, y compris en Isère . "Ça va être général, pas un secteur plus qu'un autre", annonce ce mercredi 18 janvier sur France Bleu Isère, Corinne Famiano, élue CFDT en Isère, dans la branche métallurgie.

France Bleu Isère : Est-ce que vous sentez que la mobilisation va être très forte en Isère ?

Corinne Famiano : Nous on entend oui, que cette mobilisation s'annonce très forte. Vous parliez de 70% de grévistes dans l'enseignement, on a aussi une forte mobilisation à la SNCF, qui a déjà commencé depuis lundi à être un petit peu paniquée. Et puis on entend aussi au niveau des salariés, à gauche et à droite, que ça va être une mobilisation assez forte.

Il y a des secteurs plus mobilisés que d'autres ou bien c'est général ?

Non, ça va être général, pas forcément un secteur plus qu'un autre. Nous, on veut une mobilisation forte à tous les niveaux.

On a l'impression pourtant que la CFDT y va un peu à reculons. Hier, il y avait une distribution de tracts à la gare de Grenoble, tous les syndicats y étaient, sauf la CFDT. Êtes-vous véritablement impliqué dans le mouvement ?

Oui, on est bien impliqué dans le mouvement. Nous n'avons pas distribué de tracts hier, parce que nous étions occupé justement à préparer cette journée de mobilisation. On a contacté toutes les personnes concernées pour se mobiliser.

Justement, pourquoi vous mobiliser ? La CFDT était plutôt favorable à la dernière réforme des retraites en 2014, mais cette fois vous êtes contre. Pour quelles raisons ce changement ?

Laurent Berger l'a dit, la ligne rouge, c'est l'âge de départ à 64 ans, encore plus à 65 ans. C'est l'âge légal de départ à la retraite qui aujourd'hui nous pose effectivement problème. Les salariés aujourd'hui ont envie de partir à la retraite. Cette année, vous avez plein de personnes qui vont être impactées par cette retraite, on va leur demander de rajouter des trimestres supplémentaires sur la fin de carrière. Vous êtes au bout de la ligne et on vous dit "Ah bah non, vous continuez". Ça, ça ne passe pas ça. On pense aux infirmiers qui sont lourdement impactés, aux ouvriers, aux maçons, au BTP, etc. On pense aussi aux instituteurs. Avoir 64 ans et avoir des enfants de cinq-six ans dans une classe, cela va poser certainement des problèmes dans l'avenir.

Mais peut-il y avoir de la part de la CFDT des points à négocier ? L'âge légal ? La durée de cotisation par exemple ?

L'âge légal, c'est une ligne rouge, réellement, c'est quelque chose qui ne passe pas. Après, sur les autres points, il y a d'autres leviers qu'on peut effectivement soulever. L'emploi des seniors aujourd'hui n'est qu'à 30 %. Si on monte à 45 %, on n'a plus de problème de financement. D'ailleurs aujourd'hui, il n'y a pas de problème de financement, il y en aura peut-être dans les 20-25 ans à venir, et encore, on ne sait pas non plus, on n'a pas de boule de cristal.

Les prévisions du Conseil d'orientation des retraites annoncent en tout cas un déficit important dans les années à venir...

Oui, mais si on monte un peu ces 30 % de seniors dans les entreprises à 45 %, on peut passer à travers. Aujourd'hui, dans les entreprises, à 55 ans on considère que vous n'êtes plus opérationnel, on vous pousse vers la sortie tranquillement. Donc ces personnes vont faire des chômeurs et puis avec la réforme de l'assurance chômage, ils vont finir au RSA, et ils vont galérer pour avoir leur retraite.

On entend votre inquiétude ce matin. Certains syndicats, comme la CGT énergie, envisagent de couper l'électricité dans les permanences des élus qui soutiennent la réforme. Êtes-vous d'accord avec ce type d'action ?

Nous, à la CFDT, on n'est pas vraiment d'accord avec ces opérations coup de poing dans les différentes structures. Nous, on veut une mobilisation dans la rue, on veut que les salariés sortent dans la rue et montrent leur mécontentement par rapport à ces 64 ans, c'est notre ligne rouge.