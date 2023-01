Réforme des retraites : la mobilisation, une "vraie réussite" pour la CGT dans la Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire : Selon la Préfecture, 12.000 personnes ont manifesté ce jeudi dans la Loire pour dénoncer le projet de réforme des retraites. Quel bilan tirez-vous de cette journée de mobilisation ?

Mireille Carrot : Nos chiffres ne sont pas les mêmes, mais peu importe. Cette mobilisation a été une vraie réussite, avec des dizaines de milliers de personnes dans notre département, bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Nous avons eu un raz-de-marée dans les rues de Saint-Étienne, un cortège long et déterminé.

Et maintenant ? La prochaine étape pour vous, c'est le 31 janvier ?

Nous allons continuer à travailler dans l'unité syndicale la plus totale. A l'échelle de la Loire, nous allons nous rencontrer ce vendredi midi pour décider des modalités d'action pour cette journée du 31. D'ici là, d'autres actions sont également possible. Le lundi 23, jour de présentation de la réforme en Conseil des ministres, une manifestation aux flambeaux aura lieu sur Roanne pour marquer le coup. D'autres déploiements ou rassemblements seront également possible pour rester visibles, nous ne nous priverons de rien.

Des coupures de courant ciblées dans des communes ligériennes où les élus sont favorables à la réforme, est-ce pour vous envisageable ?

Cela ne fait pas partie de nos discussions. Par contre, nous souhaitons aller à la rencontre de nos parlementaires pour les interroger sur les conséquences de cette réforme. Nous rendrons ensuite public leurs réponses et leurs prises de position sur leur vote à l'Assemblée, que nous puissions voir leurs vrais visages sur cette réforme qui aura de vraies conséquences sur la population et les travailleurs.

En déplacement en Espagne, Emmanuel Macron a réaffirmé ce jeudi sa détermination pour voir aboutir une réforme juste et responsable. Que lui répondez-vous ?

Nous souhaitons déjà lui faire faire un petit retour en arrière. Emmanuel Macron nous avait assuré que jamais il ne toucherait au recul de l'âge de départ à la retraite. Il devrait écouter, regarder ce qu'il se passe dans le pays s'il ne veut pas l'amener à un chaos total. Certes, il y a les retraites, mais il y a aussi tout le reste, l'inflation, un ras-le-bol général. Si Emmanuel Macron ne nous écoute, il prendra une grosse responsabilité dans ce chaos total qui pourrait arriver.