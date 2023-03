Réforme des retraites : la peur du dépôt de bilan chez plusieurs commerçants à Saint-Étienne

France Bleu Saint-Étienne Loire : comment réagissez vous quand vous voyez ces dizaines de poubelles brûlées ou ces vitrines brisées, comme cela a été le cas ces derniers jours en plein centre ville de Saint-Etienne ?

Sébastien Couturier : le climat n'est pas bon, pas compatible avec l'achat-plaisir. En temps que père de famille, je ne suis pas rassuré et ça ne donne pas envie d'aller faire les boutiques.

Est-ce que vous en ressentez déjà des effets sur vos commerces ?

Je peux déjà vous affirmer qu'entre trois et cinq boutiques devraient fermer, qui devraient déposer le bilan, à cause de la multiplication des manifestations. On sait qu'il y a des gens qui ont fait des journées à zéro euros de chiffre d'affaire dans un contexte d'augmentation générale des charges. Ca devient vite difficile de payer les salariés : ils sont une trentaine en ce moment sur un siège éjectable à cause d'emplois temporaires ou à cause d'alternances qui ne seront pas reconduits.

C'est seulement la peur des débordements qui démotive, selon vous, les clients ?

Non pas seulement. Je prends l'exemple de vendredi dernier, au lendemain de la décision de la Première ministre de déclencher l'article 49.3. Il avait été dit quelque part qu'il y aurait des manifestations en centre-ville qui auraient même des opérations escargot sur le périphérique. Finalement rien de tout ça n'a eu lieu mais ça suffit pour déserter nos commerces. C'est un effet boule de neige qui est devenu incontrôlable.

Certains commerçants stéphanois ont-ils l'impression de revivre un peu le cauchemar des Gilets jaunes ?

C'était présent dès le premier jour dans l'esprit des commerçants stéphanois. Et le constat est là : on est en train de revivre cette période avec de la violence et des mobilisations un jour sur deux. La situation devient vraiment compliquée.