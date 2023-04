Réforme des retraites : la plateforme frigorifique Auchan de Vendenheim bloquée par la CFDT

Des véhicules garés devant l'entrée du site empêchent les camions d'entrer et de sortir. Depuis mardi soir, une vingtaine de syndicalistes alsaciens de la CFDT bloquent la plateforme frigorifique Auchan de Vendenheim, qui fournit en produits frais, surgelés, et fruits et légumes, des supermarchés dans tout l'Est de la France.

Lancé dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, le blocage est prévu jusqu'à samedi. Certains supermarchés pourraient donc se retrouver en situation de pénurie.