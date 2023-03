Réforme des retraites : la plateforme logistique de Sury-le-Comtal bloquée par des manifestants

C'est une nouvelle étape dans le bras de fer entre le gouvernement et les opposants à la réforme des retraites : le dépôt LOG Loire de Sury le Comtal est bloqué ce jeudi matin.

200 personnes, selon la CGT, toutes opposées à la réforme, sont rassemblées devant les locaux pour empêcher l'entrée et la sortie des camions.

"Sur une journée comme aujourd'hui on devrait immobiliser une centaine de poids-lourds, explique Bruno Rejony, le représentant CGT de la plateforme, l'opération consiste à maintenir les salariés dans la lutte et à revendiquer jusqu'au bout le retrait de la réforme". Et il précise que la CGT ne s'interdit rien dans les jours qui viennent.