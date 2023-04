Réforme des retraites : la préfecture de Charleville-Mézières interdit les rassemblements non autorisés

Alors que l'intersyndicale appelle de nouveau à la grève et à la manifestation ce jeudi contre la réforme des retraites, le préfet des Ardennes a décidé de prendre des mesures d'interdiction à Charleville-Mézières. Dans un communiqué, il explique : "Face aux exactions commises lors des précédentes manifestations, j’ai décidé d’interdire ce jeudi 13 avril toute manifestation et tout rassemblement revendicatif non déclarés entre 13h et 20h dans les périmètres suivants."

Le préfet dresse ensuite la liste des secteurs concernés :

Place de la préfecture

Esplanade du palais de justice

Rue Lucien Hubert

Rue de Jaubert

Quai de la Porte noire (tronçon entre l'hôtel de ville et la place de la préfecture)

Avenue d'Arches

Cours Briand

Avenue Jean Jaurès

A Charleville-Mézières, la manifestation doit débuter à 14h place Ducale.