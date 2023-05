Réforme des retraites : la SNCF va indemniser les abonnés TGV affectés par les grèves

La SNCF va indemniser ses abonnés TGV affectés par les nombreuses grèves contre la réforme des retraites depuis le début de l'année, selon un courrier envoyé par l'entreprise à ses abonnés la semaine dernière, auquel l'Agence Radio France a eu accès ce mardi, confirmant une information du journal Le Parisien.

Dans cet email envoyé à plusieurs collectifs d’usagers, SNCF Voyageurs annonce qu'elle va "adresser une mesure exceptionnelle à tous les abonnés Max Actif+ et Max Actif" ainsi qu'aux "titulaires d'un forfait LGV". Concernant les abonnés Max Actif+ et Max Actif, il s'agira d'une "minoration de 50% sur la mensualité de juin quel que soit le parcours de l'abonnement". De leur côté, les titulaires d'un forfait LGV pourront "bénéficier entre 15 et 20% du montant de leur forfait en fonction des mois impactés par les grèves, et ce jusqu’à 50% si trois forfaits mensuels sont impactés". Ceux-là devront faire une demande de dédommagement sur une plateforme ouverte entre le 1er juin et le 30 juin.

Ce jeudi 18 mai, le gouvernement avait déjà annoncé "un geste d'indemnisation avec la SNCF" pour les abonnés des lignes Intercités, par l'intermédiaire du ministre des Transports Clément Beaune. "Pour les abonnés, c'est 50% de remboursement de l'abonnement sur tous les mois de janvier, février, mars et avril", avait-il déclaré.