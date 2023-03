Réforme des retraites : la zone aéroportuaire de Blagnac privée de courant après une coupure de la CGT

La zone aéroportuaire de Toulouse-Blagnac a privée de courant, ce jeudi en fin de matinée, après une coupure opérée par la CGT. Des agents en grève contre la réforme des retraites ont interrompu l'alimentation de la zone de l'aéroport, de la zone commerciale du centre Leclerc et la zone industrielle : des secteurs de forte activité économique volontairement ciblés par la CGT.

Premières coupures ciblées en Haute-Garonne

La coupure a duré au moins une demi-heure à partir de 11h30 dans ce secteur qui concentre, selon la CGT Mines et Energies, "des entreprises et des activités emblématiques de la région Toulousaine" : Airbus, bien sûr, dont certains bureaux ont été privés de courant pendant quelques minutes. A priori, il n'y a pas eu d'impact sur la production. À l'aéroport de Toulouse-Blagnac, la coupure est passée quasiment inaperçue : le site a des systèmes d'alimentation de secours qui se sont déclenchés instantanément.

La situation a été plus compliquée pour certaines enseignes de la zone commerciale. Le service du midi a commencé avec plus de 45 minutes de retard pour les restaurants de la rue Gustave Flaubert : Courtepaille, Mac Donald's, KFC, Pizzeria dell Arte. Le fast food Five Guys a même dû se résoudre à envoyer ses clients chez le concurrent Burger King, situé de l'autre côté de la rue et qui n'était pas impacté par la coupure. Le centre commercial Leclerc a aussi été confronté à la coupure.

Au total, 10.000 clients ont été privés de courant à Blagnac et à Beauzelle. Enedis, le gestionnaire du réseau, va porter plainte.

D'autres actions à venir ?

La CGT prévoit-elle d'autres actions en Haute-Garonne ? Dans quels secteurs ? L'option n'est pas exclue pour Thomas Bozonnet, le coordinateur régional de la CGT Mines et Energies : "Étant donné que le gouvernement n'écoute pas la rue, les agents des industries électriques et gazières ont décidé de cibler les gros acteurs économiques. L'idée, c'est que ces acteurs économiques prennent leur téléphone, appellent Matignon, et disent que cette histoire de réforme des retraites leur coûte cher. On espère qu'ils auront une oreille beaucoup plus attentive de la part de Matignon et l'Élysée que celle que nous avons eue. Malheureusement, si le gouvernement s'entête, il pourrait y avoir d'autres actions ciblées."

De nouvelles actions pourraient être décidées ce vendredi matin : 250 grévistes proches de la CGT doivent se retrouver en Assemblée générale au site Enedis de Laurencin aux sept Deniers, occupé depuis le début de la semaine par des grévistes.