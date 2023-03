Réforme des retraites : "Le 49-3 n'est pas antidémocratique" pour le député MoDem Vincent Bru

Alors que les opposants à la réforme des retraites s'indignent que l e gouvernement utilise l'article 49-3 de la Constitution pour faire passer le texte sans vote de l'Assemblée nationale, le député MoDem basque, Vincent Bru, juge ce vendredi que l'attitude des députés de la Nupes a été "scandaleuse" et "anti-démocratique". Vincent Bru, député de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, répondait ce vendredi matin aux questions de France Bleu Pays Basque.

France Bleu Pays Basque : Assumez-vous la position du gouvernement ?

Vincent Bru : Nous ne souhaitions pas l'utilisation de l'article 49. Nous avons jusqu'au bout espéré aller à un vote. Ce vote n'a pas eu lieu à cause la résistance et de l'interdiction d'avancer de la part de la Nupes. Lors de la première partie, je rappelle qu'on a quand même discuté pendant 73h30 pour rien puisqu'il n'y a pas eu de vote. On n'est même pas allé à l'article sept de ce projet de loi. Nous, nous souhaitions vraiment que l'Assemblée nationale vote. Le seul problème, c'est qu'effectivement, avec la défection d'un certain nombre de députés LR, nous n'étions pas sûrs d'avoir la majorité. C'est la raison pour laquelle, [on est passé par le 49-3] très tardivement d'ailleurs, c'est ce que m'a confirmé hier Yaël Braun-Pivet à la suite de cette séance très très très animée et scandaleuse d'ailleurs, il faut le dire : scandaleuse puisqu'on n'a même pas écouté le discours de la Première ministre, qu'il y a eu un chahut considérable.

Je crois que l'absence de débat, l'absence de vote devant l'Assemblée nationale du fait de la Nupes et de la France insoumise, ça, c'est antidémocratique. Le 49-3 n'est pas anti-démocratique, il est dans la Constitution comme vous le savez. C'est donc une arme dont dispose le gouvernement qui est tout à fait constitutionnel.

Personne ne nie le fait que le 49-3 est inscrit dans la Constitution. En revanche, on ne peut pas nier le caractère autoritaire, voire brutal quand même, de ce dispositif ? On coupe la voix des parlementaires ?

Mais qui a coupé la voix des parlementaires ? Vous parlez évidemment de l'Assemblée nationale puisque le Sénat a voté le texte issu de la commission mixte paritaire et il l'a voté assez largement. Nous, nous aurions voulu faire la même chose. Mais qui a coupé le débat démocratique dans la première séquence, avant la commission mixte paritaire, avant que ça ne parte au Sénat ? C'est bien la gauche, c'est bien la Nupes dans son ensemble et en particulier la France Insoumise. Nous n'avons même pas pu, à cause de questions de procédure, de nombre d'amendements, de sous amendements, nous n'avons même pas pu aller au-delà de l'article trois ou quatre ni atteindre l'article sept.

La majorité est accusée d'être l'auteur d'un chaos démocratique et d'une crise politique après la crise sociale. Qu'est-ce que vous en dites-vous ce matin ? Vous accusez encore la Nupes ?

C'est une très très grosse responsabilité dans cette affaire. Et je dois dire aussi des députés LR conduits par Aurélien Pradier en ne respectant pas les consignes du mouvement et d'Eric Ciotti, leur président, nous ont mis en difficulté. C'est vrai, je le regrette profondément. Il va y avoir des motions de censure. Je pense qu'elles seront discutées lundi prochain et nous verrons bien ce que décidera la majorité.

D'après nos calculs, il ne devrait pas y avoir de risque. Je vous rappelle que seuls votent les partisans de la motion des motions et qu'il faut la majorité absolue. En l'état actuel des choses, nous ne pensons pas que ce soit le cas. Nous verrons bien. Nous arriverons à contrecarrer cela.

Je voudrais quand même dire que cette commission mixte paritaire, qui a travaillé pendant 9 h sur un sujet très technique, est parvenue à des avancées pour les seniors, pour les droits de la famille, notamment les mères de famille, pour faciliter les départs anticipés, notamment ceux qui sont nés avant 16 ans qui pourront partir à 58 ans, ce n'est pas 64 ans pour tous. Contrairement à ce que l'on dit, il faut sauver notre retraite par répartition, mais il faut en même temps prendre des mesures de justice.