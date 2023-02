Réforme des retraites : le 5e jour de mobilisation en images à Pau et à Tarbes

Pour la cinquième fois, les banderoles, les slogans, les sifflets sont de sortie dans les rues des centres-villes palois et tarbais ce mardi 16 février pour manifester contre la réforme des retraites. Une mobilisation en baisse, il y avait environ 6000 personnes à Pau et entre 3000 et 8000 à Tarbes.