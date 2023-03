Réforme des retraites : "le blocage de l'économie m'attriste", selon ce chef d'entreprise

Les syndicats promettent de "mettre la France à l'arrêt" ce mardi, 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des blocages sont annoncés dès la matinée partout en France, notamment aux ronds-points des péages Nord et Sud de Perpignan, au centre de tri de La Poste ou encore à la prison. Les syndicats veulent rassembler autant que le 31 janvier, où la police avait recensé 1,27 million de participants aux manifestations dans toute la France et l'intersyndicale plus de 2,5 millions.

"Les commerçants, TPE et PME, vont se retrouver une fois de plus en difficulté"

Interrogé par France Bleu Roussillon à la veille du rendez-vous perpignanais (10h30 mardi place de Catalogne pour le départ de la manifestation), le président de la Confédération des petites et des moyennes entreprises (CPME) Bernard Massas partageait son inquiétude. "Le blocage de l'économie annoncé m'attriste. Les commerçants, TPE et PME vont se retrouver une fois de plus en difficulté. Ça ne va pas pouvoir durer longtemps comme ça."