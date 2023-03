Réforme des retraites : "Le blocage de la zone industrielle ne doit pas durer", lance le MEDEF Seine Estuaire

Pour le quatrième jour de suite, la zone industrielle du Havre est bloquée ce vendredi matin, contre la réforme des retraites. Plus de 30 000 salariés ne peuvent plus ou galèrent à aller au travail. Des plans d'opérations internes déclenchés pour quatre usines Seveso pour des menaces sur la sécurité de leur site. Pour le président du MEDEF Seine Estuaire, Fabrice Tourres, "dans la mesure où le personnel qui assure la maintenance et la sécurité ne peut intervenir, il y a un risque qui n'est pas imminent, mais c'est normal que certaines entreprises prennent des dispositions pour mettre leur site en sécurité."

D'après Fabrice Tourres, "certaines personnes sont obligées de faire des doubles shifts, et cela entraîne bien sûr de la fatigue. Soit les stocks sont pleins, soit ces installations fonctionnent au ralenti et donc les entreprises en fonction du type d'activité, sont obligées de prendre des mesures. Alors il n'y a pas de risque imminent mais elles sont dans une première étape pour prendre des mesures très vite ensuite."

Le président du MEDEF inquiet pour les "petites entreprises"

Fabrice Tourres estime qu'il faut que le "personnel puisse accéder au site, ce n'est pas toujours le cas." En terme économique, on est sur 30 000 emplois, 1 200 entreprises dont une bonne partie font de la sous-traitance. Il y a dans la zone industrielle, c'est une taille moyenne d'entreprises de 25 personnes. Les gros groupes peuvent supporter quelques jours ou une semaine, deux semaines de grève. Mais il y a beaucoup de sous-traitants qui ne dépendent que de leur activité. Aujourd'hui, ils mettent leur personnel au chômage technique. Ils ne peuvent pas sortir pour intervenir chez leurs clients. Donc c'est surtout sur ces petites entreprises que je suis inquiet.

En termes de conséquences financières, pour Renault par exemple, c'est "600 véhicules qui ne sortent pas tous les jours, ce qui représente une perte financière de plus de 20 millions d'euros chaque jour de grève. Ce sont des conséquences sur le personnel qui vont être amenés à être rappelés pour rattraper le retard et des conséquences sur nous, sur une perte de confiance de la clientèle.

En ce qui concerne les petites entreprises qui n'ont rien demandé à personne dans l'action, elles sont otages d'un conflit qui les dépasse."

Fabrice Tourres dit comprendre "qu'on veuille discuter des conditions de travail" mais "par contre ce que je ne comprends pas, c'est le blocage et la mise en difficulté pour des entreprises de blocage de routiers qui sont là parfois pour plusieurs jours en zone d'attente."

