Réforme des retraites : le centre de tri des déchets de Romainville est bloqué

Des éboueurs, des agents territoriaux, des professeurs, des étudiants ... Entre 150 et 200 personnes se sont retrouvées devant le centre de tri-transfert des déchets de Romainville (Seine-Saint-Denis), ce lundi 20 mars à 9h, pour bloquer les entrées et les sorties. "C'est la première fois sur ce mouvement qu'il est bloqué", souligne Baptiste Talbot, coordinateur de la CGT Fonction publique.

Un site "stratégique"

Ce syndicaliste estime qu'il "est important de poursuivre le mouvement ici parce qu'il y a toujours la grève de la collecte et les incinérateurs sont soit complètement arrêtés, soit avec des barrages filtrants. Donc, quand les incinérateurs ne marchent pas, les déchets sont rapatriés à Romainville. C'est un centre de dépôt très important, donc au niveau logistique – surtout dans la période où on est – ça a une importante stratégique. Donc, nous apportons un soutien important à la grève des éboueurs et des ouvriers des usines d'incinérations en bloquant ce centre".

Baptiste Talbot prévient : "On va continuer la bataille si les motions de censure ne passent pas. On va poursuivre de manière globale l'ensemble des actions qui sont menées, les grèves, les manifestations, les rassemblements, les blocages sous des formes diverses ... " Selon lui, les opposants à la réforme des retraites sont bien déterminés à "poursuivre les actions jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron retire son projet de loi".

Deux motions de censures ont été déposées contre le gouvernement après le déclenchement de l'article 49.3 de la Constitution. La première, par le groupe parlementaire "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires" (Liot) . La seconde, par le Rassemblement nationale. Elles seront soumises au vote des députés à partir de 16h ce lundi . Si elles n'obtiennent pas la majorité absolue, la réforme des retraites sera définitivement adoptée, en dépit de la contestation.

Plusieurs députés de la France Insoumise sont venus apporter leur soutien aux manifestants dont Aurélie Trouvé, Manon Aubry ou Carlos Martens Bilongo.