Réforme des retraites : "Le combat continue" assure Mickaël Bouloux, député PS d'Ille-et-Vilaine

Lundi 20 mars, à l'Assemblée nationale, la motion de censure "transpartisane" du groupe indépendant LIOT a été rejetée de neuf voix seulement . 19 députés Les Républicains ont voté cette motion et tous les députés de gauche l'ont également votée. C'est le cas de Mickaël Bouloux, le député PS (Nupes) d'Ille-et-Vilaine qui était l'invité de France Bleu Armorique ce mardi.

France Bleu Armorique : La motion de censure a été rejetée à neuf voix près, vous vous attendiez à un écart si faible ?

Mickaël Bouloux : "On ne pensait pas qu'on s'approcherait aussi proche de la censure. C'est d'autant plus dommage parce que, au-delà de gagner, je pense que maintenant, la seule solution pour qu'on retrouve le calme dans ce pays, c'est que ce texte soit retiré. Donc c'était une des solutions pour ce texte retiré. Il y en a encore d'autres. Le combat continue."

France Bleu Armorique : Justement, les autres initiatives évoquées sont la saisine du Conseil constitutionnel ou un référendum d'initiative partagée. Vous pensez encore pouvoir faire changer les choses ?

Mickaël Bouloux : "Il y a aussi le front syndical qui est toujours là et nous soutiendrons toutes les actions de l'intersyndicale qui est complètement unie. C'est complètement inédit. Tout ce qui a été utilisé dans les armes de la Constitution détourne l'esprit de la Constitution. Chaque élément est légal, il n'y a pas de problème, mais utiliser à la fois le 47-1, le 49-3, le 44-1. On est vraiment dans la démocratie expéditive et on pense que les Sages peuvent retoquer ce texte."

France Bleu Armorique : Dans les rues, la mobilisation se durcit. On l'a vu lors des derniers rassemblements à Rennes. Craignez-vous l'embrasement du pays ?

Mickaël Bouloux : "Complètement et je ne comprends pas l'attitude irresponsable du président de la République et de son gouvernement. Soit ils sont mal renseignés, soit ils sont totalement obstinés. Parce que là, qu'est ce qu'on gagne à avoir un pays en feu? Les conditions ne sont plus là et il faut vraiment qu'il aille de l'avant. Je pense que maintenant, il y a trois solutions. Soit le président de la République retire ce texte, soit pour trancher ce conflit, il fait appel aux urnes, c'est à dire le référendum. Nous allons faire une demande pour référendum d'initiative partagée. Soit il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale pour que tout ça soit tranché dans les urnes. Là, ce n'est vraiment plus possible."