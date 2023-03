Réforme des retraites : le Conseil constitutionnel peut-il enterrer le texte du gouvernement ?

La porte de sortie de crise recherchée par le gouvernement va-t-elle lui être flanquée en pleine figure par le Conseil constitutionnel ? Alors que les manifestations sont de plus en plus tendues et que la contestation face à la réforme des retraites ne s'éteint pas, avec une dixième journée de mobilisation nationale ce mardi, le gouvernement clame sa volonté d*'"apaiser le pays"*. Une ambition qui paraît quasiment irréalisable, avec des partis politiques d'opposition et surtout des syndicats braqués par le passage en force de la réforme, via le 49.3. Le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité de la réforme, pourrait la censurer en partie. Une décision qui la rendrait inconstitutionnelle, et donc inapplicable. On vous explique.

ⓘ Publicité

Quel est le rôle du Conseil constitutionnel ?

La mission principale du Conseil constitutionnel est de contrôler la conformité des lois à la Constitution. C'est-à-dire qu'il vérifie que les lois sont bien conformes aux grands principes de la République. Depuis 1974, un groupe de 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil sur une loi que vient de voter le Parlement. L'opposition peut ainsi contester la validité d'une loi. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, initiée par Nicolas Sarkozy, tout citoyen peut également saisir le Conseil constitutionnel, à travers le filtre du Conseil d'État et de la Cour de cassation, d'une loi existante sur laquelle le juge suprême ne s'est jamais prononcé. C'est la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Depuis 2010, le Conseil constitutionnel rend ainsi deux à trois fois plus de décisions chaque année qu'avant cette réforme. Toutes les lois, sauf celles adoptées par référendum, peuvent lui être soumises.

Le Conseil est actuellement présidé par l'ancien Premier ministre Laurent Fabius, et composé de neuf membres. En cas de non-conformité, une loi peut être censurée totalement ou partiellement. On ne parle pas d'annulation mais de censure, car la loi n'a pas encore été promulguée. Les décisions des "Sages" ne sont susceptibles d'aucun recours.

Le Conseil constitutionnel a aussi pour mission de vérifier la recevabilité d'une demande de référendum d'initiative partagé, un RIP, qui a aussi été demandé pour la réforme des retraites.

Pourquoi doit-il se prononcer sur la réforme des retraites ?

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plusieurs groupes d'élus opposés à la réforme, et par le gouvernement lui-même. 150 députés de l'alliance de gauche Nupes, 88 députés du Rassemblement national et un groupe de sénateurs de gauche ont déposé, chacun de leur côté, des recours devant les Sages.

Le Conseil constitutionnel a aussi été directement saisi par la Première ministre Elisabeth Borne. Les saisines directes par un Premier ministre sont relativement rares sous la Ve République. L'objectif d'Elisabeth Borne est de montrer patte blanche, de faire part de sa volonté que le texte, très controversé, soit examiné dans les meilleurs délais.

Le Conseil a été saisi de l'ensemble de la réforme par le gouvernement. Les recours de la gauche et du Rassemblement national visent, eux, particulièrement le "véhicule législatif" utilisé, qui a restreint à 50 jours l'examen du texte au Parlement.

Les 150 députés de gauche estiment, également, que la réforme, qui repousse l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, "porte atteinte" à la "République sociale" évoquée par l'article 1er de la Constitution.

Le "véhicule législatif" en question

Le "véhicule législatif" est le type de texte de loi utilisé pour faire passer la réforme. Le gouvernement a en effet fait passer le texte via une loi de financement rectificative de la Sécurité sociale, un moyen jugé "inapproprié" pour une réforme de cette importance, car il s'agit du rectificatif d'un projet budgétaire. Le gouvernement a justement choisi cette procédure pour abréger les débats à l'Assemblée et pour pouvoir utiliser l'article 49.3, réservé aux textes budgétaires. Les opposants pointent notamment une procédure qui a altéré, selon eux, "la clarté et la sincérité des débats".

Le Conseil constitutionnel peut-il vraiment enterrer la réforme ?

Une censure partielle du texte est "probable", estime auprès de l'AFP la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina, maître de conférences à l'Université de Rouen. Elle argue également que le fameux "véhicule législatif" choisi par le gouvernement, le projet de loi de financement rectificatif du budget de la sécurité sociale, peut être considéré comme non conforme à la constitution.

"Plusieurs voix, dont celle du président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, ont déjà mis en garde sur le risque de 'cavalier budgétaire' qui menace toutes les dispositions hors du champ financier", estime la constitutionnaliste. En effet, des mesures comme l'index senior (l'obligation de déclarer les salariés de plus de 55 ans dans une entreprise) ou l'expérimentation d'un CDI senior pourraient notamment être retoquées, car elles n'ont rien à voir avec un texte budgétaire, et donc "sortent des domaines prévus par les textes", explique la spécialiste.

Mais pour elle, "une censure totale du texte reste très improbable : il y a bien des mesures qui concernent le budget 2023 de la Sécurité sociale. Utiliser un projet de loi de financement n'est donc pas a priori inconstitutionnel. Seuls deux projets de loi, en 1979 et 2012, ont été totalement censurés sous la Ve république pour des motifs de procédure", rappelle-t-elle.

"Il semble difficile, en effet, que le Conseil constitutionnel ne censure pas la loi sur la réforme des retraites tant les motifs d’inconstitutionnalité pour des raisons de forme sont sérieux", estime pour sa part le constitutionnaliste Dominique Rousseau dans un entretien au Monde. "Personne ne peut contester que les débats ont été précipités à l’aide d’outils comme l’article 47.1, détourné de son usage habituel, que des amendements ont été déclarés irrecevables de manière très discutable, que les débats ont pour le moins manqué au principe constitutionnel de 'clarté et de sincérité' reconnu par le Conseil, notamment sur la pension minimale à 1.200 euros, et que l’Assemblée nationale n’a pas voté le texte", complète-t-il. Sur ces seuls motifs, le Conseil constitutionnel peut censurer la loi, explique-t-il, sans avoir besoin de se prononcer sur le fond de la réforme et l'âge de départ.

Que se passe-t-il si le Conseil constitutionnel censure la loi ?

La décision du conseil constitutionnel doit être rendue d'ici le 21 avril, après un mois d'examen, mais elle pourrait être rendue plus tôt, étant donné le caractère sensible du texte. Si le Conseil constitutionnel censure la loi, "le gouvernement ne pourra pas la promulguer et devra repartir de zéro, sur d’autres bases", explique Dominique Rousseau au Monde. Une éventualité que beaucoup, même dans le camp présidentiel, verraient comme une sortie de crise. "L’apaisement social serait immédiat tout en permettant de satisfaire le droit", estime Dominique Rousseau.

Le RIP, deuxième option examinée par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel doit également examiner la recevabilité d'une demande de RIP, le référendum d'initiative partagée. Cette demande associe élus et citoyens. 250 parlementaires, députés et sénateurs principalement de gauche, l'ont déposée.

Le Conseil doit notamment regarder si la consultation porte sur les domaines de "l'organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale et aux services publics qui y concourent". Dans leur texte, les parlementaires de gauche jugent que le "choix de rallonger la durée au travail accentue les inégalités sociales et porte particulièrement préjudice aux populations les plus vulnérables". Ils proposent de soumettre à un référendum le fait que le départ à la retraite "ne peut être fixé au-delà de 62 ans".

Si leur demande de RIP est jugée recevable, ils devront ensuite recueillir les signatures de 4,87 millions de citoyens, soit un dixième des électeurs, dans un délai de neuf mois. Ensuite, la voie serait ouverte pour un référendum.