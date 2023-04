Retraites : le Conseil constitutionnel valide le texte, déception et colère des opposants à Toulouse

"C'est une déception, mais pas vraiment une surprise." C'est en ces termes qu'à réagi Julie, une fonctionnaire présente dans le cortège qui a défilé contre la réforme des retraites, ce vendredi à Toulouse, après que le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du texte, dont le report de l'âge légal à 64 ans. Les Sages ont aussi bloqué une première demande de RIP, le référendum d'initiative partagée, proposé par la gauche. Le Conseil a tout de même retoqué six dispositions secondaires, comme l'index senior, censé pousser les grandes entreprises à la transparence sur la place des salariés en fin de carrière.

"C'est un déni de démocratie"

Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place du Capitole en fin de journée après la dispersion du cortège de l'après-midi. Nombreux sont ceux qui ont appris la décision de Conseil constitutionnel à ce moment-là, comme Evelyne : "Je suis extrêmement déçue. Je ne sais pas comment on peut se faire entendre au sein de la République française actuellement, On a été jusqu'à plus de 2 millions de personnes dans la rue. Et tout ça pour une fin de non recevoir."

Philippe aussi a été sonné par la décision : "Je suis complètement effondré, c'est vraiment un déni de démocratie. Et cette façon de procéder va conduire à la délégitimation du pouvoir. Plus aucune décision ne sera acceptée. Je pense qu'il y aura des blocages. Je pense qu'il y aura un engrenage à mon avis violent."

Philippe est venu au Capitole après la décision du Conseil constitutionnel © Radio France - Claudia Calmel

Monique, elle, s'interroge : "Qu'est ce qu'on va bien pouvoir faire pour être entendus par ces gens qui nous gouvernent et qui nous considèrent si peu ? Il va falloir réinventer quelque chose, d'autres formes d'action qui ne sont pas celles qu'on a pu mettre en œuvre jusqu'à maintenant. Je pense qu'il va falloir convoquer tous les cerveaux et réfléchir."

Hadrien Clouet, député LFI de la 1ère circonscription de la Haute-Garonne, appelle les opposants à la réforme à ne rien lâcher : "On va mener la lutte jusqu'au bout, par tous les moyens possibles, pour obtenir le retrait du texte : le blocage, la manifestation, la grève, tout ce que l'intersyndicale voudra mettre sur la table. Et puis, j'ai une grande confiance dans l'imagination populaire pour trouver d'autres moyens de continuer à traquer Macron et ses ministres à chaque fois qu'ils sortent du palais de l'Élysée. Macron ne peut plus se déplacer autrement qu'en hélicoptère. C'est quand même un premier succès."

Hadrien Clouet, député de la 1ère circonscription de la Haute-Garonne © Radio France - Claudia Calmel

Quelques dégradations dans le cortège

Pendant le cortège de l'après-midi, les manifestants étaient moins nombreux que lors des dernières mobilisations, mais il y a eu deux manifestations en deux jours à Toulouse. Les opposants à la réforme des retraites ont défilé entre Saint-Cyprien et Jean-Jaurès en attendant la décision du Conseil constitutionnel pour montrer une détermination intacte.

La préfecture de la Haute-Garonne a compté 2.300 manifestants ce vendredi après midi dans les rues toulousaines. Les syndicats 20.000. Sur place dans le cortège, France Bleu Occitanie a constaté quelques abribus cassés et quelques vitrines de commerces détériorées, comme celle du restaurant l'Entrecôte boulevard de Strasbourg.

Des vitres éclatées au restaurant l'Entrecôte, près des allées Jean Jaurès © Radio France - Claudia Calmel

En plus du défilé dans les rues de Toulouse ce vendredi après midi, le collectif "On arrête tout toulouse" appelle lui à se rassembler à 18h place du Capitole.

Parmi l'intersyndicale, les drapeaux CGT sont nombreux © Radio France - Claudia Calmel

Moins nombreux, mais tout de même quelques profils de manifestants vêtus tout en noir © Radio France - Claudia Calmel