Réforme des retraites : le courant coupé sur le futur village olympique à Saint-Denis

Le chantier du village olympique où seront accueillis 14.000 athlètes lors des jeux JO Paris 2024 entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Ile-Saint-Denis. à droite le collège Dora Maar a dû céder une partie de sa cour pour le chantier

La CGT Energie avait prévenu : des coupures sont à prévoir, dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites. Le syndicat est passé à l'action ce jeudi. Après Rambouillet et le quartier où habite Gérard Larcher ce mardi 7 mars, les gaziers et électriciens ont coupé le courant ce jeudi sur le chantier du village olympique à Saint-Denis. Une "coupure technique", précise à France Bleu Paris Frederic Probel, secrétaire général de la CGT Énergie à Bagneux. Les grévistes sont intervenus entre 11h30 et 12h30.

Par ce type d'intervention, les opposants à la réforme, portée par le gouvernement, veulent couper le courant "à tous ceux qui défendent la réforme des retraites". Et concernant les sites olympiques, "le message est symbolique, affirme encore Frederic Probel, montrer que sans les électriciens et les gaziers, il n'y aura pas de Jeux".

300 agents mobilisés

Environ 300 agents ont participé à cette action. Certains, cagoulés, ont allumé des fumigènes pour camoufler leurs collègues qui procédaient à la coupure, et les mettre ainsi à l'abri des regards et des poursuites.

Plutôt que de "coupures de courant", la CGT Energie préfère d'ailleurs utiliser le terme de "mises en sobriété énergétique", explique Fabrice Coudour, le secrétaire fédéral du syndicat, afin de reprendre la terminologie utilisée par le gouvernement à l'automne, quand il s'agissait de justifier d'éventuels délestages.

L'opération a impacté un peu plus de 500 clients, affirme Enedis, dont la plupart ont été "immédiatement réalimentés". Elle visait également le stade de France mais Enedis indique que la structure sportive n'est pas subi de coupure. La société dénonce fermement ce "type d'action illégale" et annonce qu'elle va porter plainte. Quant au consortium stade de France, contacté par nos soins, il n'a pas souhaité dire si oui ou non, il avait été victime de cette coupure de courant.