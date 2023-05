Réforme des retraites : le coût exorbitant des réparations pour l'entreprise Védiaud Publicité à Saint-Étienne

France Bleu Saint-Étienne Loire : c'est vous qui gérez, chez " Védiaud Publicité" , les panneaux publicitaires, les sucettes publicitaires mais aussi tous les abribus de la ville de Saint-Étienne. Est-ce que vous connaissez déjà le montant global des dégâts après les débordements observés lundi, lors de la fête du Travail ?

ⓘ Publicité

loading

On dirait que vous avez à peine le temps de réparer vos affichages qu'ils sont, à chaque fois, de nouveau détruits. Comment est-ce que vous gérez ces moments de crise particuliers ?

On est en collaboration avec la mairie. Donc à chaque passage de manifestation, on répare toutes les vitres. C'est compris au contrat. Donc on doit être près d'une centaine de vitres, tant sur les abris que sur les mobiles d'information.

Ça doit commencer à chiffrer, depuis le début du mouvement, il y a maintenant trois mois, contre la réforme des retraites...

Les premières manifestations c'était assez calme. On s'en est sortis avec quelques vitres cassées. Mais ça a dégénéré ces trois ou quatre dernières semaines. On a compté pour 250.000 euros de casse et une grosse partie sur le mobilier digitaux.

Et tout ça, c'est à votre charge ?

C'est effectivement à notre charge puisqu'on a un contrat avec la ville de Saint-Étienne et avec la métropole pour les abribus, les sucettes et le mobilier d'affichage. On doit l'entretien et la maintenance, même si on est sur un vandalisme qui est anormal, c'est compris dedans. Donc on fait les réparations. Mais là, on on comme on dit, on bouffe la grenouille.

Au delà des réparations, quelles conséquences directes sur votre activité et sur celle de vos clients ?

Sur les clients du centre-ville, je ne peux pas parler pour eux. Mais ce qui est sûr, c'est que pour notre activité, le fait d'avoir le centre-ville qui est assiégé régulièrement, comme à l'époque des gilets jaunes, on a des reports de campagne de nos clients. On a aussi également des campagnes qui ne peuvent être réalisées faute de matériel conforme. Donc oui, tout ça, ça fait que depuis un mois et demi, c'est pas terrible du tout.