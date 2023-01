Réforme des retraites : le débat des députés basques Iñaki Echaniz et Vincent Bru

Pourquoi une réforme des retraites ? Quels sont les arguments en sa faveur et pour s'y opposer ? A la veille d'une journée de mobilisation contre la réforme décidée par le gouvernement, France Bleu Pays Basque organisait ce mercredi un débat spécial entre le député de la 4e circonscription, Iñaki Echaniz , de la Nupes, et Vincent Bru , député MoDem de la majorité, de la 6e circonscription. Découvrez ci-dessous quelques moments choisis du débat et vous pouvez également le réécouter en intégralité.

Cette réforme était-elle nécessaire ?

Vincent Bru : Bien sûr. Oui, il fallait défendre le système par répartition de nos retraites, assurer davantage de justice sociale. Il y a un déficit croissant évalué à 20 milliards d'euros en 2035. Ce n'est pas l'impôt des citoyens qui doit combler ce déficit. Pourquoi ce déficit ? C'est une question démographique. Dans les années 70, vous aviez trois actifs pour un retraité. Aujourd'hui, vous n'avez plus que 1,7 actif pour un retraité et en 2040, 1,5. Donc effectivement, il faut allonger la durée du travail.

Iñaki Echaniz : Bien évidemment, nous sommes radicalement opposés à ce choix du gouvernement qui est de repousser l'âge légal de la retraite à 64 ans. Parce que pour nous, il est injuste à la fois sur le fond et sur la forme. Sur la forme, on est dans une période difficile où les Français, le quotidien des Français, est tabassé par l'inflation, par la crise du Covid, par la guerre en Ukraine. Et aussi, parce que pour nous, rien n'impose aujourd'hui cette réforme. La question, c'est : "Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour juguler ce déficit ?". Est-ce qu'on tape une nouvelle fois sur les seniors, une nouvelle fois sur les plus précaires ? Est-ce qu'on ne rééquilibre pas les choses plutôt que de taper une nouvelle fois sur les mêmes ?

Les 62 ans, un tabou ?

Iñaki Echaniz : Aujourd'hui, on se rend compte que dans notre société, je l'ai dit déjà, les seniors ont du mal à être dans l'emploi. Donc ce n'est pas en repoussant l'âge légal à la retraite qu'on va faciliter le retour à l'emploi. La question est aussi de qui ça touche aujourd'hui ? Il y a treize ans de différence d'espérance de vie entre les 5 % des Français les plus pauvres et 5 % et les 5 % les plus riches. Sept ans de différence entre un cadre et un ouvrier. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut aller dire à quelqu'un qui travaille en usine, qui travaille devant des enfants, qui travaille dans des conditions difficiles de soins qu'il faut travailler deux ans de plus.

Vincent Bru : L'espérance de vie a beaucoup augmenté, comme vous le savez. Donc il n'y a pas de sujet. Et par ailleurs, notre ami Echaniz dit par exemple que c'est injuste. Non, pas du tout. Pourquoi un chauffeur de bus à Paris a des avantages par rapport à un chauffeur de bus à Bayonne ? La même pénibilité doit être constatée aussi bien à Paris qu'à Bayonne. Aujourd'hui, il y a des régimes spéciaux qui sont injustes, qui donnent des avantages, alors que la pénibilité est la même. Et puis notre réforme présente aussi malgré tout des avantages, des avancées. Quand on dit que ce n'est pas la bonne méthode, je constate tout simplement que, en Europe, à part la Norvège et la Suède, tous les États, je dis bien tous les États, ont la volonté d'aller au minimum jusqu'à 65 ans, c'est-à-dire plus qu'en France et pour beaucoup d'entre eux jusqu'à 67 ans. Chez nous, nous prétendons que quatre Français sur dix partiront avant 64 ans.

Grèves, manifestations, coupures de courant, quels modes de protestation pour les opposants ?

Iñaki Echaniz : Ce que je vois avant toute chose, c'est que ça faisait douze ans que les syndicats ne s'étaient pas unis et ne s'étaient pas mis sur les mêmes positions. Ça faisait des années que les différents partis de gauche ne s'étaient pas rangés de front contre une réforme. Et aujourd'hui, en fonction des sondages, on est entre 70 et 79 % des Français qui sont opposés à cette réforme. C'est significatif. (...) Cette réforme-là est injuste. Donc quels moyens ? Moi, j'appelle en effet à la mobilisation. On va se mobiliser au sein de l'Assemblée nationale (même si le gouvernement utilise une méthode qui nous empêche d'avoir le temps de débattre). Il y a une mobilisation qui commence ce jeudi avec un front syndical uni et les gens doivent se saisir de la liberté de faire grève et de la liberté de manifester.

Vincent Bru : Iñaki fait partie de la Nupes et La France insoumise va déposer 75 000 amendements contre la réforme des retraites. Le parlement va être envahi, comme c'était le cas pour la première réforme des retraites, par des amendements qui n'ont ni queue ni tête. C'est vraiment de la procédure qui est antidémocratique et qui ridiculise le parlement. Il faut le dénoncer. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un débat pendant 20 jours, 20 jours et pas quelques heures, 20 jours à l'Assemblée nationale, puis quinze jours au Sénat. On a donc, dans ce temps-là, le temps de s'expliquer justement. Et on espère ne pas utiliser - bien qu'on puisse le faire - l'article 49-3, parce qu'on va essayer de dégager malgré tout une majorité à l'Assemblée.